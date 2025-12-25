< sekcia Regióny
Dolný Kubín získal už 2,7 milióna eur na výstavbu cyklotrasy
Vybudovanie prvej etapy cyklotrasy Dolný Kubín - Záskalie v odhadovanej hodnote približne 3,3 milióna eur je jedným z najväčších projektov mesta na rok 2026.
Autor TASR
Dolný Kubín 25. decembra (TASR) - Mestu Dolný Kubín sa podarilo získať ďalšie financie v hodnote takmer 400.000 eur na výstavbu cyklotrasy z Fondu na podporu cestovného ruchu. Primátor mesta Ján Prílepok informoval na sociálnej sieti, že o túto sumu sa zníži spoluúčasť mesta. Na výstavbu prvej etapy cyklotrasy Cesta okolo Tatier sa samospráve spolu podarilo získať už 2,7 milióna eur. Ďalšie financie môže mestu ušetriť aj prebiehajúce verejné obstarávanie.
„Projekt prvej etapy cyklocesty je kvalitne pripravený. Úspešne získal vo veľkej konkurencii podporu v poľsko-slovenskom projekte cyklotrasy okolo Tatier a teraz pribudli aj prostriedky z Fondu na podporu cestovného ruchu,“ uviedol Prílepok s tým, že samotná výstavba by sa mala začať už v roku 2026.
Vybudovanie prvej etapy cyklotrasy Dolný Kubín - Záskalie v odhadovanej hodnote približne 3,3 milióna eur je jedným z najväčších projektov mesta na rok 2026. „Cyklotrasa zahŕňa aj výstavbu nového mosta dlhého takmer 100 metrov a širokého štyri metre, ktorý bude slúžiť cyklistom, chodcom aj korčuliarom,“ priblížil primátor. Most bude situovaný približne 30 metrov od existujúcej hojdacej lávky, ktorú odstránia.
Projekt zahŕňa aj prvý, približne kilometrový úsek cyklotrasy, ktorý povedie od nového mosta ku kaplnke na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Československej armády. Tento úsek predstavuje prvú etapu budúceho prepojenia Dolného Kubína s trasou Cesty okolo Tatier, ktorá po dobudovaní spojí Slovensko a Poľsko. Zároveň bude slúžiť na každodenný pohyb obyvateľov a návštevníkov mesta.
Primátor mesta doplnil, že projekt je súčasťou dlhodobého zámeru mesta rozvíjať sieť bezpečných a ekologických trás pre cyklistov aj chodcov. „Krok za krokom pripravujeme celý úsek, ktorý by mal vo finále viesť od Racibora cez Kňažiu, Mokraď, Záskalie, popri rieke na Ulici M. R. Štefánika, cez centrum mesta, sídlisko Banisko až po Vyšný Kubín. Cieľom je, aby sa cyklisti aj chodci mohli pohybovať bezpečne mimo hlavných ciest a aby Dolný Kubín získal modernú zelenú dopravnú tepnu, ktorá spojí mestské časti aj susedné regióny,“ doplnil.
