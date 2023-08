Dolný Kubín zopakuje súťaž na rekonštrukciu historickej radnice

Dolný Kubín 11. augusta (TASR) - Dolnokubínska samospráva zopakuje súťaž na výber zhotoviteľa rekonštrukcie historickej radnice, pretože pôvodne prihlásení uchádzači nesplnili podmienky účasti v súťaži. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Doplnil, že predpokladaná hodnota zákazky je 838.060 eur bez DPH a realizácia stavby je naplánovaná na 12 mesiacov. "Firmy môžu posielať ponuky do utorka 5. septembra do 10.00 h cez vestník Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)," uviedol.



Uchádzači by si mali podľa dolnokubínskej radnice veľmi dôsledne preštudovať všetky podmienky zákazky, aby sa situácia neopakovala. "Aj týmto spôsobom chceme šetriť čas, pretože máme ambíciu realizovať rekonštrukciu z prostriedkov plánu obnovy. Zároveň sa týmto spôsobom vyhneme zvýšeným nákladom, keďže každé verejné obstarávanie stojí mesto niekoľko tisíc eur," skonštatoval primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Podotkol, že samospráva zrealizuje rekonštrukciu len v prípade úspešnosti projektu. "Prostriedky chceme získať z výzvy Na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Predpokladáme, že celková spoluúčasť mesta bude približne do desať percent," ozrejmil s tým, že aktivity súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti budovy sa preplácajú v plnej výške.



Vzhľadom na havarijný stav niektorých častí sa odstránia v rámci obnovy historickej budovy stavebno-technické poruchy na fasáde, streche a krove. "Zrealizujú sa nové vonkajšie výplne otvorov, zníži sa energetická náročnosť vykurovania a osvetlenia novými LED svietidlami. Na budove sa osadia fotovoltické panely, objekt sa sprístupní pre osoby so zmenenou schopnosťou pohybu a orientácie a zrealizujú sa spevnené plochy," priblížil Buzna s tým, že začiatok prác závisí od úspešného ukončenia verejnej súťaže a schválenia žiadosti o finančné prostriedky z plánu obnovy.