Dolný Kubín zrekonštruuje prístupovú cestu na Kubínsku hoľu
Víťazná ponuka spoločnosti Hydroekol z Vyšného Kubína bola najnižšou spomedzi šiestich, ktoré prihlásili záujemcovia do verejnej súťaže.
Autor TASR
Dolný Kubín 9. septembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín zrekonštruuje prístupovú cestu na Kubínsku hoľu. Víťazná firma predložila ponuku s najnižšou hodnotou 777.360 eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Víťazná ponuka spoločnosti Hydroekol z Vyšného Kubína bola najnižšou spomedzi šiestich, ktoré prihlásili záujemcovia do verejnej súťaže. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 769.207,22 eura bez DPH, hodnotiacim kritériom bola cena.
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s prvou etapou rekonštrukcie prístupovej cesty na Kubínsku hoľu, nachádzajúcej sa v katastrálnom území mestskej časti Beňova Lehota. Dĺžka trvania rekonštrukcie je osem mesiacov.
