Dolný Kubín zrevitalizuje židovskú synagógu za takmer 1,3 milióna eur
Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Autor TASR
Dolný Kubín 28. októbra (TASR) - Mesto Dolný Kubín zrevitalizuje židovskú synagógu. Víťazná firma predložila ponuku s najnižšou hodnotou za takmer 1,3 milióna eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Víťazná ponuka spoločnosti Stavebný podnik z Námestova bola najnižšou spomedzi piatich, ktoré prihlásili záujemcovia do verejnej súťaže. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1.170.850,78 eura bez DPH, hodnotiacim kritériom bola cena.
„Synagóga je významnou stavbou v našom meste a zároveň dôležitým svedectvom aj našej histórie. Nejde len o rekonštrukciu stavby, ale o obnovenie jej miesta v kultúrnej pamäti a spoločenskom živote Dolného Kubína. Ide o výnimočný projekt, ktorý zachová historický charakter synagógy a zároveň jej vdýchne nový život ako priestoru otvorenému pre kultúru, vzdelávanie a stretnutia,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Z revitalizovanej synagógy má vzniknúť multifunkčný priestor s celodenným využitím. „Naším cieľom je, aby sa zo synagógy stalo živé miesto s pestrým kultúrno-spoločenským programom. V budove obnovíme kinosálu, ktorá poslúži aj na ďalšie účely. Vďaka zachovanému pódiu tu bude priestor aj pre rôzne malé javiskové formy, prednášky, diskusie, vzdelávanie, ale aj workshopy. V priestoroch pôvodného vchodu a bývalej čajovne vznikne expozícia židovskej kultúry a histórie,“ spresnil Prílepok.
Budova bude mať podľa neho vstup výlučne zo strany od námestia a jej foyer rozšíria odstránením pôvodných toaliet a prepojením na zadné hygienické zázemie, ktoré bude teraz slúžiť nielen návštevníkom budovy, ale počas dňa aj širokej verejnosti. „V týchto priestoroch vznikne tiež informačno-turistická kancelária pre celý región Oravy, prepojená s foyer a expozíciou,“ doplnil primátor.
Po ukončení stavebných prác bude nasledovať verejné obstarávanie na technologické a audiovizuálne vybavenie. Projekt bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov mesta.
