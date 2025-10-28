Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Regióny

Dolný Kubín zrevitalizuje židovskú synagógu za takmer 1,3 milióna eur

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Autor TASR
Dolný Kubín 28. októbra (TASR) - Mesto Dolný Kubín zrevitalizuje židovskú synagógu. Víťazná firma predložila ponuku s najnižšou hodnotou za takmer 1,3 milióna eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Víťazná ponuka spoločnosti Stavebný podnik z Námestova bola najnižšou spomedzi piatich, ktoré prihlásili záujemcovia do verejnej súťaže. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1.170.850,78 eura bez DPH, hodnotiacim kritériom bola cena.

„Synagóga je významnou stavbou v našom meste a zároveň dôležitým svedectvom aj našej histórie. Nejde len o rekonštrukciu stavby, ale o obnovenie jej miesta v kultúrnej pamäti a spoločenskom živote Dolného Kubína. Ide o výnimočný projekt, ktorý zachová historický charakter synagógy a zároveň jej vdýchne nový život ako priestoru otvorenému pre kultúru, vzdelávanie a stretnutia,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.

Z revitalizovanej synagógy má vzniknúť multifunkčný priestor s celodenným využitím. „Naším cieľom je, aby sa zo synagógy stalo živé miesto s pestrým kultúrno-spoločenským programom. V budove obnovíme kinosálu, ktorá poslúži aj na ďalšie účely. Vďaka zachovanému pódiu tu bude priestor aj pre rôzne malé javiskové formy, prednášky, diskusie, vzdelávanie, ale aj workshopy. V priestoroch pôvodného vchodu a bývalej čajovne vznikne expozícia židovskej kultúry a histórie,“ spresnil Prílepok.

Budova bude mať podľa neho vstup výlučne zo strany od námestia a jej foyer rozšíria odstránením pôvodných toaliet a prepojením na zadné hygienické zázemie, ktoré bude teraz slúžiť nielen návštevníkom budovy, ale počas dňa aj širokej verejnosti. „V týchto priestoroch vznikne tiež informačno-turistická kancelária pre celý región Oravy, prepojená s foyer a expozíciou,“ doplnil primátor.

Po ukončení stavebných prác bude nasledovať verejné obstarávanie na technologické a audiovizuálne vybavenie. Projekt bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov mesta.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?