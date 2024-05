Zvýšenie odmien pre poslancov v Dolnom Kubíne primátor nepodpísal

Dolný Kubín 6. mája (TASR) - Zvýšenie odmien pre mestských poslancov v Dolnom Kubíne primátor Ján Prílepok nepodpísal. Materiál sa vráti späť na prerokovanie zastupiteľstvu. Témou by sa mali opätovne zaoberať v júni, potvrdil to Martin Buzna z kancelárie primátora.



"Podľa výšky jednotlivých odmien, tak ako sú stanovené, je vysoko pravdepodobné, že mnohým mestským poslancom počas roka vznikne nárok prevyšujúci zákonnú odmenu. Aj keby im nemal byť vyplatený, tento materiál sa s touto situáciou nedostatočne vysporiadal," vysvetlil primátor. Dodal, že nie je úplne jasné, čo s týmto nárokom, ktorý poslancom vznikne, následne bude.



Výška odmeny je v Dolnom Kubíne zhruba 150 až 180 eur za mesiac. Táto výška platí od roku 2018. Poslanci majú právo zvýšiť si odmenu na maximálne 334 eur za mesiac. Predložené uznesenie na rokovaní zastupiteľstva bolo výsledkom spracovaných návrhov od poslancov. Následne bolo väčšinou schválené zvýšenie o zhruba 160 eur za mesiac.



Pri schválení zvýšenia by podľa Prílepka v praxi došlo k zdvojnásobeniu celkových nákladov mesta na odmeny poslancov a členov odborných komisií a mestských výborov. "Tieto náklady pred zvýšením predstavujú cca 55.000 eur za rok v celkovej cene práce," vyčíslil primátor.