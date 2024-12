Dolný Kubín zvýši dane z nehnuteľností a za verejné priestranstvo

Dolný Kubín 17. decembra (TASR) - Dolný Kubín zvýši v roku 2025 dane z nehnuteľností a za verejné priestranstvo. Dolnokubínčania si priplatia aj za komunálny odpad. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora.



Dolnokubínska samospráva pristúpila k zvyšovaniu dane z nehnuteľností o desať percent a dane za verejné priestranstvo o 20 percent. "V Dolnom Kubíne je spolu 7418 platiteľov dane z nehnuteľnosti. Sú to obyvatelia aj firmy, ktoré v našom meste vlastnia byty, domy, pozemky, chaty, firemné budovy a podobne. Toto zvýšenie predstavuje pre takmer 88 percent z nich sumu menšiu ako jedno euro mesačne," vysvetlila prednostka Mestského úradu v Dolnom Kubíne Andrea Barienčíková.



Výnimku tvoria priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, kde bol pomerne veľký rozdiel v sadzbách v porovnaní so sadzbou dane u stavieb na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavieb využívaných na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou. "Pre rok 2024 bola sadzba dane pri priemyselných stavbách 2,70 eura za štvorcový meter (m2) a pri stavbách na ostatné podnikanie 3,960 eura za m2. Po tejto zmene sa bude v roku 2025 za priemyselné stavby platiť 3,861 eura za m2, čím sa zníži rozdiel sadzieb proti ostatným podnikateľským objektom," ozrejmila prednostka mestského úradu s tým, že mesto naďalej zachovalo všetky aktuálne úľavy pre obyvateľov.



Pre dosahy konsolidačného balíka a zvýšenie nákladov na skládkovanie mesto pristúpilo aj k úprave poplatku za komunálny odpad. Vďaka samosprávnej spoločnosti Technické služby, ktorá zabezpečuje zvoz a likvidáciu odpadu, môže mesto upraviť poplatok len minimálne. Táto úprava predstavuje jeden cent na obyvateľa a deň, čo znamená, že zo súčasnej ceny 0,105 eura sa poplatok zvýši na 0,115 eura za osobu a kalendárny deň. "Všetky peniaze, ktoré v odpadovom hospodárstve mesto od obyvateľov a firiem vyberie, striktne použije na úhradu faktúr súvisiacich s odpadovým hospodárstvom," uviedla Barienčíková.