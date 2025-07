Dolný Liptov ponúka zážitkovú trasu k Hrabovským vodopádom

Ružomberok 24. júla (TASR) - Najväčšou novinkou tohtoročného leta v regióne dolného Liptova je zážitková trasa k Hrabovským vodopádom v lokalite Suché Hrabovo. Ako informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, letná sezóna priniesla do dolného Liptova nové zážitkové trasy, výlety lanovkami na Malinné Brdo, tematické chodníky a ďalšie.



Nenáročná trasa k Hrabovským vodopádom s visutými mostíkmi, lávkami, nerezovými rebríkmi a oddychovými zónami je určená predovšetkým rodinám s deťmi. „Trasa sa vinie ponad Hrabovský potok, obsahuje aj menšie vodopády a končí sa na trase Medvedej cesty pri mieste zvanom Medvedí brloh. Návštevníci nepotrebujú špeciálnu výbavu ani kondíciu, ide o nenáročnú turistiku s dávkou zábavy pre všetky vekové kategórie,“ uviedol autor nápadu Branislav Mlátko.



Tematický chodník Medvedia cesta v Hrabovskej doline dostal novú vizuálnu podobu a obnovu interaktívnych prvkov. Trasa približuje život medveďa hnedého a ďalšiu faunu a flóru Veľkej Fatry. Nechýbajú informačné tabule, fototapety, medvedí bunker, adrenalínové prvky a prvky určené na hranie či učenie pre deti. „Je to ideálny spôsob, ako deti vzdelávať o prírode hravou a zábavnou formou. Chodník možno ľahko prepojiť s ďalšími atrakciami regiónu – napríklad s výstupom na Malinné Brdo alebo výletom do lokality UNESCO Vlkolínec,“ priblížila Šarafínová.



Práve pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec je dostupná aj vďaka balíku s názvom Výlety lanovkou do Vlkolínca, ktorý kombinuje lanovku so vstupom do expozícií. „Počas prázdnin prebiehajú pravidelné prehliadky so sprievodcom,a to o 11.00 h a 14.00 h, ako aj tradičná séria podujatí Remeslo má zlaté dno. Novinkou pre najmenších je detská hra s Vĺčikom vlkolínskym a nový detský kútik v Dome UNESCO s drevenými hračkami, maľovankami a tvorivými aktivitami,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.