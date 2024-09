Dom hudby v obnovenom Georgievitsovom paláci otvorí brány verejnosti

Bratislava 21. septembra (TASR) - Georgievitsov palác na Panenskej ulici v Bratislave, národná kultúrna pamiatka, otvára v sobotu svoje brány pre verejnosť. Po rozsiahlej rekonštrukcii je novobarokový palác opäť sídlom najstaršej bratislavskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Miloša Ruppeldta, ktorá čoskoro oslávi 105. výročie. Zároveň vznikol nový kultúrny priestor, Dom hudby.



"Obnova je aj o niečom viac ako o investícii do záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Je to o investovaní do niečoho, čo voláme národná kultúrna budúcnosť," skonštatoval tento týždeň primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Počas sobotného programu sú pripravené viaceré koncerty, ale tiež diskusia o rekonštrukcii celého objektu. Chýbať nebudú komentované prehliadky objektu so sprievodom, interaktívny hudobný workshop pre deti aj dospelých ani interaktívna hudobná inštalácia.



Dom hudby získa do správy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Priestory majú byť sprístupnené zároveň kultúrnym aktérom a umeleckej obci. O prenájom priestorov sa budú môcť hudobné telesá uchádzať prostredníctvom výzvy v roku 2025. Niektoré priestory by malo začať BKIS využívať už v druhej polovici roka 2024. Najväčšia, s kapacitou 100 ľudí, je koncertná sieň na najvyššom poschodí budovy. V letných mesiacoch sa na umeleckú scénu premení aj nádvorie. K dispozícii budú aj skúšobne.



Objekt Georgievitsovho paláca bol postavený koncom 19. storočia v uličnej radovej zástavbe. Prešiel viacerými neodbornými stavebnými úpravami. Dlhodobo bol užívaný ako školská stavba, od roku 1990 tu sídli ZUŠ Miloša Ruppeldta, najstaršia hudobná škola v Bratislave. Založená bola 6. novembra 1919 ako Hudobná škola pre Slovensko. Zakladateľom a tvorcom myšlienky jej založenia bol Miloš Ruppeldt, ktorý patril k popredným organizátorom hudobného života na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.