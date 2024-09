Dom kultúry a knižnicu v Handlovej zlúčia, chcú ušetriť financie

Handlová 30. septembra (TASR) - Mesto Handlová zlúči dvojicu svojich príspevkových organizácií. Od spojenia Domu kultúry mesta Handlová a mestskej knižnice si sľubuje úsporu financií. Náležitosti zlúčenia odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní uplynulý týždeň.



"Mesto je aj v dôsledku finančnej situácie nútené hľadať rôzne optimalizačné a racionalizačné opatrenia. Jedným z týchto krokov je aj zlúčenie príspevkových organizácií - mestskej knižnice a Domu kultúry mesta Handlová do jednej organizácie," uviedla primátorka Silvia Grúberová.



Namiesto dvoch riaditeľov tak podľa nej túto zlúčenú inštitúciu kultúrneho charakteru bude viesť jeden štatutárny zástupca. "Domnievam sa a vzhľadom na to, že veľmi dobre poznám riaditeľa domu kultúry Branislava Čukana, jeho vedomosti a schopnosti, že tento krok mestskej knižnici neublíži, ale, naopak, obohatí ju aj o iné prvky spolupráce," skonštatovala.



Obyvatelia by v súvislosti so zlúčením organizácií nemali podľa radnice pocítiť žiadnu zmenu. "Naša mestská knižnica bude stále sídliť v rovnakých zrekonštruovaných priestoroch, každý rok budeme dopĺňať jej knižničný fond a poskytovať aj podujatia pre deti, mládež i širokú verejnosť," ubezpečila Grúberová.



Príspevkovú organizáciu Dom kultúry mesta Handlová zriadilo mesto zriaďovacou listinou vo februári 2005, mestskú knižnicu v decembri 2007. Práva a povinnosti knižnice, ako i pracovno-právne vzťahy v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva prejdú na dom kultúry. Mestskí poslanci zároveň odvolali riaditeľku knižnice Danielu Mikulášovú z funkcie, rovnako odobrili nový názov organizácie Dom kultúry a knižnica mesta Handlová.