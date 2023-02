Dom kultúry v Brezne čaká obnova, cieľom je kreatívne centrum

Brezno 6. februára (TASR) – Ešte koncom minulého roka mesto Brezno vyhlásilo dvojkolovú súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie domu kultúry so zámerom vytvoriť z neho kreatívne a inovačné centrum. Zo 14 návrhov radnica vybrala štyri, ktoré postúpili do užšieho kola. Účastníci súťaže ich musia dopracovať a odovzdať do 20. marca. Informovala o tom breznianska samospráva na svojej webovej stránke.



Podľa investičného odboru magistrátu súťažný návrh by mal priniesť funkčné, vizuálne atraktívne a moderné riešenie existujúcich, ako aj navrhovaných priestorov nadstavby. "Dôležitým aspektom je nájdenie optima medzi technickými a priestorovými požiadavkami, architektonickým výrazom a ekonomickou náročnosťou," zdôraznili pracovníci odboru s tým, že budova zostane tvarovo a hmotovo zachovaná s výnimkou podstrešného priestoru.



V rámci obnovy mesto plánuje kinosálu spolu s nadväzujúcimi funkciami rozšíriť o priestory centra voľného času a vývojovo–vedeckého centra pre inovácie v oblasti technológií. V architektonickom návrhu počíta so zásahmi do interiéru len s cieľom vytvorenia spojovacieho koridoru, bezbariérového prístupu, zlepšenia dispozičného riešenia s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť rekonštrukcie.



"V nepozmenenom stave chceme ponechať súčasné využitie objektu v prvom podzemnom podlaží, ako aj využitie priestorov, ktoré už prešli renováciou, a to sociálne zariadenie, kinosála s divadelným javiskom, priliehajúce obslužné priestory kaviarne, reštaurácie so sálou a kuchyňou. V exteriéri s cieľom znižovania energetickej náročnosti objektu počítame so zateplením obvodového plášťa, s vytvorením informačných a prezentačných priestorov, ako aj mobiliára vrátane prístrešku pre bicykle a kolobežky spolu s plochou pre tzv. bikesharing," vysvetlil primátor Tomáš Abel.



Finálne vyhodnotenie architektonických návrhov sa uskutoční začiatkom apríla a po tom, ako bude známy verdikt, mesto čaká uzatvorenie zmluvy o dielo s víťazom, dopracovanie architektonickej štúdie, projekt pre stavebné povolenie na realizáciu stavby a v prípade získania mimorozpočtových zdrojov príde na rad samotná rekonštrukcia.