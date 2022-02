Dom kultúry v Handlovej chce zvýšiť kvalitu svojich služieb

Handlová 3. februára (TASR) - Dom kultúry v Handlovej chce zvýšiť kvalitu poskytovania svojich služieb návštevníkom. Na projekt modernizácie žiada financie z Ministerstva kultúry SR. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Ak by rezort kultúry projekt podporil, pracovníci domu kultúry by mohli zvukovú a svetelnú techniku vymeniť za modernú, konkurencieschopnú a energeticky podstatne menej náročnú," priblížila Paulínyová.



Okrem toho by na toaletách podľa nej inštalovali bezdotykové batérie na umývadlách a dávkovače mydla, v jednej miestnosti by tiež pribudla klimatizácia.



Na investíciu žiada handlovské kultúrne zariadenie nenávratný finančný príspevok vo výške 200.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Na financovaní projektu by sa malo podieľať mesto sumou 10.526,32 eura.