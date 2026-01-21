< sekcia Regióny
Dom kultúry v Seredi by mohol prejsť komplexnou rekonštrukciou
Plánovaná komplexná rekonštrukcia zahŕňa dispozičné zmeny a modernizáciu interiérov, prestavbu hľadiska divadelnej sály vrátane nového sedenia aj vybavenia sály modernou audiovizuálnou technikou.
Autor TASR
Trnava/Sereď 21. januára (TASR) - Dom kultúry v Seredi v okrese Galanta by mohol prejsť komplexnou rekonštrukciou. Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila projektový zámer na svojom decembrovom zasadnutí. Informovala o tom Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
„Pridelená suma na obnovu budovy divadla pokryje časť predpokladaných nákladov na celkovú rekonštrukciu, ktoré sú odhadované na približne tri milióny eur,“ priblížila Slahučková. Zdroje EÚ by mali v rámci schváleného projektového zámeru dosiahnuť takmer 1,11 milióna eur a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 91.000 eur.
„O zvyšné zdroje financovania sa mesto uchádza prostredníctvom iného podaného projektového zámeru zameraného na znižovanie energetickej náročnosti divadelnej budovy,“ doplnila. Projektový manažment mesta Sereď aktuálne pripravuje podklady na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Plánovaná komplexná rekonštrukcia zahŕňa dispozičné zmeny a modernizáciu interiérov, prestavbu hľadiska divadelnej sály vrátane nového sedenia aj vybavenia sály modernou audiovizuálnou technikou. Obnova počíta aj so zateplením budovy, novou vzduchotechnikou a inštalovaním fotovoltiky.
Ďalším krokom bude vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie. Mesto predpokladá začiatok stavebných prác na prelome rokov 2026 a 2027.
„Pridelená suma na obnovu budovy divadla pokryje časť predpokladaných nákladov na celkovú rekonštrukciu, ktoré sú odhadované na približne tri milióny eur,“ priblížila Slahučková. Zdroje EÚ by mali v rámci schváleného projektového zámeru dosiahnuť takmer 1,11 milióna eur a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 91.000 eur.
„O zvyšné zdroje financovania sa mesto uchádza prostredníctvom iného podaného projektového zámeru zameraného na znižovanie energetickej náročnosti divadelnej budovy,“ doplnila. Projektový manažment mesta Sereď aktuálne pripravuje podklady na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Plánovaná komplexná rekonštrukcia zahŕňa dispozičné zmeny a modernizáciu interiérov, prestavbu hľadiska divadelnej sály vrátane nového sedenia aj vybavenia sály modernou audiovizuálnou technikou. Obnova počíta aj so zateplením budovy, novou vzduchotechnikou a inštalovaním fotovoltiky.
Ďalším krokom bude vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie. Mesto predpokladá začiatok stavebných prác na prelome rokov 2026 a 2027.