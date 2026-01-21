Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dom kultúry v Seredi by mohol prejsť komplexnou rekonštrukciou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Plánovaná komplexná rekonštrukcia zahŕňa dispozičné zmeny a modernizáciu interiérov, prestavbu hľadiska divadelnej sály vrátane nového sedenia aj vybavenia sály modernou audiovizuálnou technikou.

Autor TASR
Trnava/Sereď 21. januára (TASR) - Dom kultúry v Seredi v okrese Galanta by mohol prejsť komplexnou rekonštrukciou. Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila projektový zámer na svojom decembrovom zasadnutí. Informovala o tom Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.

Pridelená suma na obnovu budovy divadla pokryje časť predpokladaných nákladov na celkovú rekonštrukciu, ktoré sú odhadované na približne tri milióny eur,“ priblížila Slahučková. Zdroje EÚ by mali v rámci schváleného projektového zámeru dosiahnuť takmer 1,11 milióna eur a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 91.000 eur.

O zvyšné zdroje financovania sa mesto uchádza prostredníctvom iného podaného projektového zámeru zameraného na znižovanie energetickej náročnosti divadelnej budovy,“ doplnila. Projektový manažment mesta Sereď aktuálne pripravuje podklady na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Plánovaná komplexná rekonštrukcia zahŕňa dispozičné zmeny a modernizáciu interiérov, prestavbu hľadiska divadelnej sály vrátane nového sedenia aj vybavenia sály modernou audiovizuálnou technikou. Obnova počíta aj so zateplením budovy, novou vzduchotechnikou a inštalovaním fotovoltiky.

Ďalším krokom bude vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie. Mesto predpokladá začiatok stavebných prác na prelome rokov 2026 a 2027.
