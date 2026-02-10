< sekcia Regióny
Dom kultúry vo Svite čaká modernizácia, mesto získalo dotáciu
V súvislosti s prácami bude od piatka 13. februára prerušená prevádzka kultúrneho stánku takmer na päť týždňov.
Autor TASR
Svit 10. februára (TASR) - Dom kultúry vo Svite v okrese Poprad čaká modernizácia. Mesto totiž získalo dotáciu z Fondu na podporu umenia. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že ide o významnú obnovu domu kultúry, ktorý obyvateľom slúži už od roku 1962.
„Modernizácia prinesie vyššiu bezpečnosť aj profesionálne technické vybavenie pre kultúrne a spoločenské podujatia. Projekt zahŕňa výmenu celej javiskovej podlahy v hlavnej sále a nákup profesionálneho projektora,“ uviedlo mesto. V súvislosti s prácami bude od piatka 13. februára prerušená prevádzka kultúrneho stánku takmer na päť týždňov.
Javisková podlaha je podľa radnice po rokoch intenzívneho využívania opotrebovaná a vyžaduje si obnovu. Pri manipulácii s ťažšími predmetmi sa miestami prejavuje jej znížená stabilita. Výmena podlahy je preto dôležitým krokom k zvýšeniu bezpečnosti a k skvalitneniu podmienok pre účinkujúcich aj organizátorov podujatí. Nákup moderného profesionálneho projektora zase umožní organizovať filmové premietania, profesionálnu formu prezentácií a besied či podujatia s vizuálnymi efektmi.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v rámci programu Menšia kultúrna infraštruktúra. Výška podpory je 19.000 eur a celkové výdavky sú vo výške takmer 24.000 eur. „Naším cieľom je vytvoriť bezpečné a moderné prostredie pre kultúrny život v meste. Veríme, že modernizácia zvýši komfort pre účinkujúcich aj návštevníkov a posilní postavenie Svitu ako aktívneho kultúrneho centra v regióne,“ uzavrelo mesto.
