Dom Majstra Pavla v Levoči v správe Spišského múzea potrebuje obnovu

Levoča 7. mája (TASR) - Dom Majstra Pavla v Levoči potrebuje obnovu, Slovenské národné múzeum (SNM) - Spišské múzeum chce na projekt získať externé zdroje. Pre TASR to potvrdila zástupkyňa riaditeľky múzea Dáša Uharčeková Pavúková s tým, že ide o budovu, v ktorej slávny neskorogotický rezbár žil a tvoril. Aktuálne je tam expozícia zostavená z faksimile jeho najznámejších diel.



"Ide o jedinú budovu na námestí, ktorú vlastní múzeum. Je to gotický dom a jeho rekonštrukcia je už nevyhnutná. Stav architektúry je nevyhovujúci nielen z technického hľadiska, ale aj z hľadiska komfortu pre návštevníkov i zamestnancov. Chceme pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii budovy a modernizácii expozície, aby sa u nás návštevníci cítili príjemne, v inšpiratívnom priestore, kde sa veľa dozvedia i zažijú," priblížila Uharčeková Pavúková.



Múzeum tiež spravuje a vlastní v Levoči aj budovu tzv. starej zbrojnice na Mäsiarskej ulici, využíva sa i na príležitostné prednášky, sú v ňom depozitáre a kancelárie. Táto budova prešla zhruba pred ôsmimi rokmi obnovou približne za 1,2 milióna eur. Na Námestí Majstra Pavla má múzeum aj sídelnú budovu, kde ponúkajú návštevníkom krátkodobé i dlhodobejšie výstavy. Ide o jeden z mestských palácov, tzv. Hainov dom, v 19. storočí tam sídlilo evanjelické lýceum spájané so štúrovcami a doteraz patrí evanjelickej cirkvi. "Pripravujeme tu výstavu unikátnych predmetov z pozostalosti speváčky Edity Gruberovej v spolupráci so SNM - Historickým múzeom v Bratislave. Jej otvorenie je plánované na 22. júna," dodala Uharčeková Pavúková.



Dôležitou expozíciou v Levoči je podľa nej aj historická radnica s expozíciou o histórii mesta a obdobiach jeho najväčšieho rozkvetu, ktorú však vlastní mesto. Poslednou a najnovšou budovou v správe Spišského múzea je starý kláštor minoritov na Kláštorskej ulici. "Ide o jedinečnú architektúru kláštorného komplexu a kostola, akých je na Slovensku málo," skonštatovala Uharčeková Pavúková. Aktuálne tam pripravujú reprízu výstavy Dary pápežov Slovensku, sprístupnia ju 13. mája.



Návštevnosť levočských expozícií sa podľa Uharčekovej Pavúkovej pohybuje na úrovni 40.000 ľudí ročne. "Najnavštevovanejšia bola vždy radnica, po otvorení kláštora sa ukazuje, že tento priestor bude návštevníkmi obľúbený rovnako," dodala.



Zástupkyňa riaditeľky v súvislosti s prevádzkou historických budov zdôraznila, že je náročné zachovávať pamiatky vo vyhovujúcom stave a skĺbiť to s čoraz modernejšími a náročnejšími požiadavkami návštevníkov a obmedzeniami, ktoré vyplývajú aj z pamiatkovej ochrany. Veľkou výzvou je podľa nej i hľadanie vyhovujúcich priestorov na odborné uloženie zbierkových predmetov, čo je nielen finančne, ale aj priestorovo a technicky náročné. "Aktuálnou témou je tiež bezbariérovosť, čo je v historických objektoch zvlášť komplikované," skonštatovala.



Múzeum by prijalo viac finančných prostriedkov, keďže veľká časť objektov pociťuje podľa Uharčekovej Pavúkovej dlhodobý investičný dlh. Každoročne sa im darí vyčleniť financie len na menšie nevyhnutné opravy, prípadne projektovú prípravu väčšej rekonštrukcie. Aj preto sa snažia zapájať do rôznych projektov a grantov, týka sa tiež tzv. mäkkých aktivít, ako sú výstavy a modernizácia expozícií.