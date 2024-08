Dom Matice slovenskej v Komárne zatvára Múzeum studenej vojny

Komárno 19. augusta (TASR) - Dom Matice slovenskej v Komárne zatvára pre verejnosť Múzeum studenej vojny a Malé vodárenské múzeum v Komárne. Prevádzkovateľ sa tak rozhodol z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov. "Globálne otepľovanie je realita a presne toto sú dôsledky," povedal Jozef Černek, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne.



Múzeum vzniklo vo vyradenom kryte civilnej ochrany v komárňanskom Dome Matice slovenskej v apríli 2022. "Kanalizácia nebola nikdy dimenzovaná na také množstvá vody, aké prinášajú terajšie lokálne búrky. Dažďovú vodu zo strechy 70-ročnej budovy nevie potrubie pojať, voda nám reálne vyviera na chodbách múzea. Podobná situácia sa opakovala dva až trikrát ročne. Vodu ručne odstránime, múzeum vyschne a pracujeme ďalej. Avšak teraz sa to opakuje už často a na stenách a exponátoch sa nám objavila nebezpečná pleseň," vysvetlil situáciu Černek.



Podľa riaditeľa Domu Matice slovenskej zostane múzeum zatvorené do vyriešenia problému. "Potrebujeme dostať vodu zo strechy do priľahlého parku M. R. Štefánika. Nebude to ani ľahké ani lacné, financie zatiaľ na to nemáme, ale verím, že nájdeme riešenie," skonštatoval.