Dom opatrovateľskej služby v Trenčíne bude mať nový evakuačný výťah

Trenčín 30. septembra (TASR) - Dom opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici v Trenčíne bude mať evakuačný lôžkový výťah s nosnosťou 1600 kilogramov. Stanicu bude mať na každom poschodí deväťpodlažnej budovy. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Mestská investičná akcia za viac ako 443.000 eur bude podľa nej pre mestské pobytové zariadenie mimoriadne dôležitá. Vytvorí vhodné podmienky pre potreby ťažko mobilných klientov a zlepší, uľahčí pracovné podmienky zamestnancov.



Podľa riaditeľky Sociálnych služieb mesta Trenčín Edity Prekopovej má dnes dom opatrovateľskej služby v prevádzke dva osobné výťahy. Ich rozmery však nie sú dimenzované pre osoby ťažko mobilné, respektíve imobilné. Do výťahov je problém dostať sa s invalidným vozíkom, respektíve servírovacím vozíkom so stravou.



"Novým, väčším výťahom odbúrame problémy s presunom imobilných klientov na invalidných vozíkoch a klientov, ktorí sa môžu prepravovať len v ležiacej polohe," uviedla riaditeľka.



Pôvodne sa mal výťah vybudovať ešte v minulom roku, no vtedy vysúťažená firma nedodržala zmluvné podmienky, a tak došlo k ukončeniu zmluvy. V týchto dňoch sa začínajú prípravné práce. Výťah by mal byť vybudovaný najneskôr do konca marca 2025.