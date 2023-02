Dom ošetrovateľskej starostlivosti vo Zvolene už prijal 43 pacientov

Zvolen 3. februára (TASR) – Od otvorenia prijali do domu ošetrovateľskej starostlivosti zvolenskej nemocnice 43 pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 23 dní. TASR to potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že najkratšia hospitalizácia bola jeden deň a najdlhšia 80 dní. "Prijatí boli pacienti s chronickým i s neurologickým ochorením," spresnila s tým, že to bolo aj po chirurgickom zákroku. Boli to tiež ľudia s obmedzeným pohybom po úraze i v rehabilitačnom programe.



Dom ošetrovateľskej starostlivosti prevádzkuje nemocnica vo Zvolene od novembra minulého roka s kapacitou 18 lôžok. Aktuálne poskytujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť 17 pacientom. Zariadenie je určené pre tých, ktorí si vyžadujú nepretržitú starostlivosť.



Počas pobytu majú pacienti zabezpečené lekárske vizity, ošetrovanie rán, dekubitov i podávanie liekov. "Lôžka môže využiť napríklad aj rodina, ktorá sa o takéhoto klienta stará vlastnými silami a z akýchkoľvek dôvodov potrebuje krátkodobo zabezpečiť starostlivosť mimo domova," objasnila riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Dom ošetrovateľskej starostlivosti je na treťom poschodí spoločného pavilónu internistických disciplín zvolenskej nemocnice.