Dom ošetrovateľskej starostlivosti vo Zvolene dočasne zatvorili

Zvolen 11. novembra (TASR) - Dom ošetrovateľskej starostlivosti zvolenskej nemocnice je momentálne z technicko-prevádzkových dôvodov dočasne zatvorený. Pacientov buď prepustili do domácej starostlivosti, alebo presunuli na oddelenie dlhodobo chorých v Krupine. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú patrí nemocnica vo Zvolene.



Dodala, že oddelenie s kapacitou 18 lôžok slúži pacientom, ktorí si vyžadujú nepretržitú starostlivosť. "Je to veľmi žiadané zariadenie, ktorých je na Slovensku stále nedostatok," objasnila s tým, že prednosťou je jeho umiestnenie priamo v areáli nemocnice. To podľa nej umožňuje v prípade komplikácií okamžitý prístup k urgentnej pomoci.



Dom ošetrovateľskej starostlivosti prevádzkuje nemocnica vo Zvolene od novembra roka 2022. Od začiatku fungovania ošetril 384 pacientov, z toho 145 mužov a 239 žien. "Najčastejšie diagnózy zahŕňajú potrebu doliečenia po operačných zákrokoch a poruchy mobility, ktoré vyžadujú ďalšiu odbornú starostlivosť," priblížila hovorkyňa.



Počas pobytu majú pacienti zabezpečené lekárske vizity, ošetrovanie rán, dekubitov i podávanie liekov. Môže ho využívať každý, kto je odkázaný na ošetrovateľskú starostlivosť dlhodobo alebo dočasne. "Lôžka môže využiť napríklad aj rodina, ktorá sa o takéhoto klienta stará vlastnými silami a z akýchkoľvek dôvodov potrebuje krátkodobo zabezpečiť starostlivosť mimo domova," povedala v minulosti riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.