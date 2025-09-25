< sekcia Regióny
Dom smútku v Prešove bude pre rekonštrukciu zatvorený
Smútočné obrady sa uskutočnia v Dome smútku cintorín Solivar.
Autor TASR
Prešov 25. septembra (TASR) - Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie bude Dom smútku na Hlavnom cintoríne v Prešove od piatka (26. 9.) zatvorený. Smútočné obrady sa uskutočnia v Dome smútku cintorín Solivar. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Spoločnosť Technické služby mesta Prešov prosí účastníkov smútočných obradov, aby si v prípade pochovávania na Hlavnom cintoríne zabezpečili vlastnú prepravu v súvislosti s priebehom obradu a pohrebu,“ uviedla Šitárová a doplnila, že zároveň občanov prosia o trpezlivosť a zhovievavosť počas trvania rekonštrukcie.
