Dóm sv. Martina sa v nedeľu nanovo rozsvieti
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Dóm sv. Martina v Bratislave sa na tretiu adventnú nedeľu podvečer rozsvieti. Jedna z najvýznamnejších pamiatok v hlavnom meste má totiž nové osvetlenie, ktoré má byť zároveň „hodné“ jej významu. Obnovu financovalo hlavné mesto ako vlastník verejného osvetlenia.
„Staré výbojkové svietidlá sme nahradili modernými LED svetlami, ktoré zlepšujú kvalitu nasvietenia a umožňujú farebné nasvietenie pri významných udalostiach,“ skonštatoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že osvetlenie katedrály zároveň rešpektuje jej architektúru zvýrazňuje detaily.
Intenzita osvetlenia bude regulovaná a v neskorých nočných hodinách bude svetlo tlmené. Celkovo bolo podľa magistrátu inštalovaných 77 kusov svietidiel. Cena za novú ilumináciu je 200.000 eur.
