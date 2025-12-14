Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. december 2025Meniny má Branislava a Bronislava
< sekcia Regióny

Dóm sv. Martina sa v nedeľu nanovo rozsvieti

.
Na snímke súčasný interiér Dómu Svätého Martina, archívne foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Intenzita osvetlenia bude regulovaná a v neskorých nočných hodinách bude svetlo tlmené.

Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Dóm sv. Martina v Bratislave sa na tretiu adventnú nedeľu podvečer rozsvieti. Jedna z najvýznamnejších pamiatok v hlavnom meste má totiž nové osvetlenie, ktoré má byť zároveň „hodné“ jej významu. Obnovu financovalo hlavné mesto ako vlastník verejného osvetlenia.

„Staré výbojkové svietidlá sme nahradili modernými LED svetlami, ktoré zlepšujú kvalitu nasvietenia a umožňujú farebné nasvietenie pri významných udalostiach,“ skonštatoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že osvetlenie katedrály zároveň rešpektuje jej architektúru zvýrazňuje detaily.

Intenzita osvetlenia bude regulovaná a v neskorých nočných hodinách bude svetlo tlmené. Celkovo bolo podľa magistrátu inštalovaných 77 kusov svietidiel. Cena za novú ilumináciu je 200.000 eur.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej