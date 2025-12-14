< sekcia Regióny
Dóm sv. Martina sa v nedeľu nanovo rozsvietil
Podľa arcibiskupa Stanislava Zvolenského patrí obraz katedrály k totožnosti hlavného mesta.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Dóm sv. Martina v Bratislave, jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok v hlavnom meste, má nové osvetlenie. Katedrála je nanovo nasvietená od tretej adventnej nedele.
„Teší ma, že v tento adventný čas robíme vec, ktorá je dôležitá aj pre celú komunitu veriacich. Je to pre nás veľmi dôležitá vec. Dóm sv. Martina nie je len maják pre všetkých kresťanov na Slovensku, ale je to aj fyzický maják pre nás Bratislavčanov,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Podľa arcibiskupa Stanislava Zvolenského patrí obraz katedrály k totožnosti hlavného mesta. Vnímame a tešíme sa z neho cez deň, a po novom sa z neho budeme môcť tešiť aj vo večerných hodinách.
„Keď sa budeme pozerať na katedrálu cez deň, ale keď budeme pozerať na ňu aj večer, budeme môcť obdivovať estetické krásne architektonické dielo zvonka, ktoré tým, že je také štíhle, gotické, nás povznáša. A to vlastne všetci potrebujeme,“ odkázal Zvolenský.
Intenzita osvetlenia bude regulovaná a v neskorých nočných hodinách bude svetlo tlmené. Osvetlenie má byť zároveň „hodné“ významu katedrály.
Pôvodné osvetlenie bolo urobené v roku 2002, bolo však potrebné ho obnoviť a vymeniť. Podnet na to dala bratislavská arcidiecéza, obnovu financovalo hlavné mesto ako vlastník verejného osvetlenia.
Celkovo bolo podľa magistrátu inštalovaných 77 kusov svietidiel. Cena za novú ilumináciu je 200.000 eur. Staré výbojkové svietidlá boli nahradené modernými LED svetlami, ktoré zlepšujú kvalitu nasvietenia a umožňujú farebné nasvietenie pri významných udalostiach.
