Dom umenia Fatra v Žiline obnovia za takmer jeden milión eur

Žilina 9. marca (TASR) – Dom umenia Fatra, ktorý je sídlom Štátneho komorného orchestra (ŠKO) Žilina, obnovia počas najbližších štyroch rokov. Celková výška projektu Prelaďme na novú vlnu — Dom umenia Fatra Žilina je 997.177 eur. Financovaný je z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska vo výške 85 percent a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 15 percent. TASR o tom informoval riaditeľ ŠKO Žilina Karel Hampl.



Projekt sa začne na jar a potrvá až do roku 2024. "Cieľom je vytvorenie podmienok pre zlepšenie umeleckého dojmu a zvýšenie potenciálu využitia Domu umenia Fatra prostredníctvom obnovy vonkajších fasád a rekonštrukcie vnútorných priestorov," vysvetlil riaditeľ ŠKO Žilina.



Pripomenul, že Dom umenia Fatra sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. "Objekt postavili v rokoch 1919 - 1921 ako budovu kina a divadla Grand Bio Universum. V januári 1922 tu bola premiéra prvého hraného slovenského filmu Jánošík . V rokoch 1983 - 1988 kino Fatra zrekonštruovali pre potreby ŠKO Žilina. Ku kinu pristavili budovu pre potreby orchestra a v sále v roku 1988 postavili koncertný organ z dielne firmy Rieger-Kloss z Krnova," uviedol Hampl.



"Blíži sa storočnica prvej slovenskej premiéry filmu Jánošík, ale tento rok máme aj storočnicu od dokončenia samotného objektu. Takže naozaj je to čas, kedy treba relatívne zásadným spôsobom zasiahnuť v prospech jeho obnovy. Mnohé sadrové reliéfne časti, vsadené do omietky, by sa mohli pri silnejšom vetre alebo búrke uvoľniť a spadnúť. To motivovalo predchádzajúceho riaditeľa ŠKO Vladimíra Šalagu, aby objednal reštaurátorský výskum," doplnil Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.



Výskum podľa neho preukázal, že fasáda bola v dvadsiatych rokoch minulého storočia jednofarebná. "Na obdobie začiatku 20. storočia vo veľmi modernej sivej farebnosti. Jediným výrazným a farebne odlišným bol secesný nápis Grand Bio Universum v štítovej atike. Samozrejme, že súčasťou reštaurovania bude aj rekonštrukcia nápisu, ktorý bol v čiernej farbe na sivom podklade," dodal Majtan.



Súčasťou projektu obnovy sú aj aktivity v podobe rôznych koncertov a spolupráce s nórskym partnerom. "Počas štyroch rokov tu budeme mať päť rôznych koncertov nórskych sólistov s našim orchestrom a zároveň aj spoluprácu s rôznymi menšinami. Tak, aby sme spĺňali a rozširovali povedomie o boji proti extrémizmu a rozvíjali spoluprácu medzi menšinami a väčšinovou spoločnosťou," podotkol riaditeľ ŠKO Žilina.