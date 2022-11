Dom umenia Piešťany sprístupnil výstavu rytca poštových cenín

Piešťany 12. novembra (TASR) - V galerijných priestoroch Domu umenia Piešťany je do 4. decembra prístupná výstava To najlepšie z tvorby Františka Horniaka. Informoval o tom Dom umenia na webovej stránke.



Horniak pôsobí ako rytec poštových cenín. Venuje sa tvorbe príležitostných poštových razníc a tvorí známkové rytiny. "Ambulantná pošta bude počas výstavy používať dve príležitostné poštové pečiatky, jednu k výstave a druhú k vyhláseniu Domu umenia za národnú kultúrnu pamiatku. K dispozícii budú pohľadnice Domu umenia a poštové lístky," uviedol organizátor.



Autor mnohých oceňovaných známok vytvoril aj známku s piešťanským motívom. "Práve tá bodovala v 12. ročníku súťaže China Annual Best Foreign Stamp Poll, keď v roku 2016 získala ocenenie Najlepšia vytlačená známka. Motívom známky, ktorá v roku 2016 uspela v silnej medzinárodnej konkurencii, je jediný monumentálny obraz Alfonsa Muchu nachádzajúci sa na území Slovenska," doplnil organizátor výstavy.