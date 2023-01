Dom umenia v Piešťanoch je znovu súčasťou Slovenskej filharmónie

Piešťany 17. januára (TASR) - Dom umenia (DU) v Piešťanoch sa od januára 2023 vrátil späť pod pôsobnosť Slovenskej filharmónie (SF). Opätovné pričlenenie k prvej hudobnej scéne je jednou z vízií generálneho riaditeľa SF Mariána Turnera, s ktorou sa uchádzal pred rokom o tento post vo výberovom konaní. Informoval o tom TASR.



DU bol postavený v roku 1980 ako detašované pracovisko SF. Projekt mal od svojich začiatkov plniť kultúrnu funkciu pre mesto Piešťany i pre oblasť Trnavského a Nitrianskeho kraja a širšieho okolia. V roku dokončenia bol odovzdaný do užívania SF.



"Pod vplyvom rôznych spoločenských a politických zmien sa jeho strešná organizácia po roku 1989 menila, čo nebolo vždy v prospech poslania objektu, teda prezentácie a prevádzkovania kultúrnych podujatí. Patril pod vyšší územný celok, správu kultúrnych zariadení či Národné osvetové centrum. V roku 2014 ho priradili pod organizačnú štruktúru Umeleckého súboru Lúčnica, kam patril do roku 2022, keď sa začal proces postupnej plynulej delimitácie späť pod novú organizačnú štruktúru SF," opísal Turner. Ako doplnil, proces prechodu trval z viacerých, najmä legislatívnych dôvodov takmer desať mesiacov.



V uplynulom týždni sa v DU uskutočnilo prvé oficiálne pracovné stretnutie jeho zamestnancov spolu s vedením SF. "Je to historický oblúk, ktorý sa uzatvára. Nech sa nám darí po stránke umeleckej aj ekonomickej. Potrebujeme k tomu odhodlanie, ktoré všetci máme. Sny sa dajú napĺňať, tešíme sa na spoluprácu," dodala riaditeľka DU Edita Bjeloševičová.



Ako dodal Turner, je v záujme SF, aby výnimočné dielo architekta Ferdinanda Milučkého patriace medzi architektonicky i funkčne najzaujímavejšie stavby na Slovensku zostalo zachované pre ďalšie generácie a nezmenila sa jeho pôvodná kultúrna funkcia. DU od roku 2019 aktívne podporoval iniciatívu združení Čierne diery a DOCOMOMO, vďaka ktorým bol v máji 2022 zapísaný do zoznamu chránených národných kultúrnych pamiatok. Dramaturgia DU zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu.