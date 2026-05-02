Dom umenia v Piešťanoch pripravuje 71. ročník hudobného festivalu
Autor TASR
Piešťany 2. mája (TASR) - Dom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch pripravuje v najbližších týždňoch sériu kultúrnych podujatí na čele so 71. ročníkom Music festivalu Piešťany, ktorý sa uskutoční od 15. mája do 13. júna. TASR to uviedla riaditeľka Domu umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch Edita Bjeloševičová.
„Festival, pri ktorého zrode stál skladateľ Eugen Suchoň, patrí k najvýznamnejším kultúrnym podujatiam na Slovensku a je najstarším kontinuálne organizovaným hudobným festivalom v krajine. Aj v aktuálnom ročníku ponúkne vystúpenia popredných slovenských i zahraničných umelcov a telies vrátane Slovenskej filharmónie, Slovenského komorného orchestra, umeleckého súboru Lúčnica či orchestra Bratislava Hot Serenaders,“ ozrejmila.
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční 15. mája koncertom Slovenskej filharmónie na terase domu umenia. Program vyvrcholí uvedením známeho diela Bolero od Mauricea Ravela. Dramaturgia festivalu zároveň reflektuje viaceré významné výročia osobností hudobného života, medzi nimi napríklad Ľudovít Rajter či Béla Bartók.
Program ponúkne aj koncerty mladých talentov vrátane poslucháčov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ako aj ďalšie komorné a orchestrálne vystúpenia. „Súčasťou festivalu budú tiež priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery New York, koncerty pre deti, organový recitál či vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica,“ doplnila. V dome umenia budú počas festivalu sprístupnené aj viaceré výstavy výtvarného umenia, čím organizátori nadväzujú na tradíciu prepájania hudby s vizuálnym umením.
Na festival nadviaže otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, ktoré sa uskutoční počas posledného májového víkendu a potrvá tri dni. Návštevníkom ponúkne široké spektrum kultúrno-spoločenských, environmentálnych a umeleckých aktivít. Dom umenia v tomto období pripravuje aj sprievodný program vrátane operného prenosu a výstav. Hudobný festival vyvrcholí 13. júna záverečným koncertom orchestra Bratislava Hot Serenaders so swingovým programom.
