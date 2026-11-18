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DOMÁCI SKLAD PERVITÍNU: Žena zásobovala Žiar nad Hronom a Zvolen
Ženu zadržali kriminalisti zo Žiaru nad Hronom ešte počas minulého týždňa.
Autor TASR
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Žiar nad Hronom 18. novembra (TASR) - Zo zločinu drogovej trestnej činnosti obvinila polícia 32-ročnú ženu, ktorá mala vo svojom byte prechovávať drogy a ďalej ich predávať. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie.
Ženu zadržali kriminalisti zo Žiaru nad Hronom ešte počas minulého týždňa. „Mladá žena prechovávala vo svojom byte kryštalický materiál určený na ďalšiu distribúciu, pričom ho predávala predovšetkým v mestách Žiar nad Hronom a Zvolen,“ uviedla polícia.
Policajti podozrivý materiál počas akcie zaistili, predbežná expertíza potvrdila, že išlo o drogy, konkrétne o pervitín, ktorý mala podľa polície v značnom množstve, a to viac ako 63 gramov.
Ženu zadržali kriminalisti zo Žiaru nad Hronom ešte počas minulého týždňa. „Mladá žena prechovávala vo svojom byte kryštalický materiál určený na ďalšiu distribúciu, pričom ho predávala predovšetkým v mestách Žiar nad Hronom a Zvolen,“ uviedla polícia.
Policajti podozrivý materiál počas akcie zaistili, predbežná expertíza potvrdila, že išlo o drogy, konkrétne o pervitín, ktorý mala podľa polície v značnom množstve, a to viac ako 63 gramov.