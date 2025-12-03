Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Domácnosti v Prievidzi opäť dostanú od mesta stolový kalendár

Ilustračné foto. Foto: TASR- Dušan Hein

Domácnosti v Prievidzi dostanú kalendár už začiatkom decembra. Distribúciu zabezpečí radnica postupne.

Autor TASR
Prievidza 3. decembra (TASR) - Mesto Prievidza aj tento rok bezplatne doručí svojim obyvateľom stolový kalendár. Kalendár má nielen informačný, ale aj edukačný charakter, zameraný je na tému správneho triedenia a nakladania s komunálnym odpadom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Primátorka Katarína Macháčková tvrdí, že samospráva dopyt verejnosti po mestských kalendároch vníma každý rok. „Pre mnohých obyvateľov je to užitočný pomocník v domácnosti a pre niektorých dokonca jediný zdroj informácií o službách a aktivitách mesta,“ podotkla Macháčková.

Praktické sú v ňom podľa nej aj rady týkajúce sa separovania odpadu či informácie o poskytovaných službách v rámci tejto oblasti. „Súčasťou je aj fotogaléria tradičných podujatí, zrealizovaných investícií či podporených projektov,“ doplnila.

Nové vydanie stolového kalendára ponúka prehľad základných servisných informácií. Prievidžania v ňom nájdu aj podrobné termíny kultúrnych či spoločenských podujatí, ktoré mesto plánuje počas roka 2026. „Kalendár je spracovaný v modernom dizajne a zostavený tak, aby bol praktickým pomocníkom pre každú domácnosť. Súčasťou sú tematické informácie z oblasti komunálnych služieb, životného prostredia či plánovaných investícií,“ priblížila Beňadiková.

