Domácnosti v Prievidzi opäť dostanú od mesta stolový kalendár
Autor TASR
Prievidza 3. decembra (TASR) - Mesto Prievidza aj tento rok bezplatne doručí svojim obyvateľom stolový kalendár. Kalendár má nielen informačný, ale aj edukačný charakter, zameraný je na tému správneho triedenia a nakladania s komunálnym odpadom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Primátorka Katarína Macháčková tvrdí, že samospráva dopyt verejnosti po mestských kalendároch vníma každý rok. „Pre mnohých obyvateľov je to užitočný pomocník v domácnosti a pre niektorých dokonca jediný zdroj informácií o službách a aktivitách mesta,“ podotkla Macháčková.
Praktické sú v ňom podľa nej aj rady týkajúce sa separovania odpadu či informácie o poskytovaných službách v rámci tejto oblasti. „Súčasťou je aj fotogaléria tradičných podujatí, zrealizovaných investícií či podporených projektov,“ doplnila.
Nové vydanie stolového kalendára ponúka prehľad základných servisných informácií. Prievidžania v ňom nájdu aj podrobné termíny kultúrnych či spoločenských podujatí, ktoré mesto plánuje počas roka 2026. „Kalendár je spracovaný v modernom dizajne a zostavený tak, aby bol praktickým pomocníkom pre každú domácnosť. Súčasťou sú tematické informácie z oblasti komunálnych služieb, životného prostredia či plánovaných investícií,“ priblížila Beňadiková.
