Domácnosti v rodinných domoch sa pripravujú na množstvový zber odpadu

Prešov 10. novembra (TASR) - Obyvatelia žijúci v rodinných domoch v Prešove sa pripravujú na množstvový zber komunálneho odpadu. Od pondelka (11. 11.) začnú Technické služby mesta Prešov (TSmP) s označovaním nádob domácnostiam, ktoré sa prihlásili do nového systému. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.



Odpadové nádoby budú označovať identifikačnými nálepkami podľa parametrov, ktoré si domácnosti v prihlasovaní do množstvového zberu komunálneho odpadu nastavili. Nálepka bude umiestnená na čele smetnej nádoby a pracovníkov technických služieb bude informovať o tom, akú frekvenciu zvozu komunálneho odpadu si daná domácnosť zvolila.



"Od 1. januára 2025 bude spoločnosť TSmP vyvážať len tie smetné nádoby podľa frekvencie vývozu, ktoré budú označené farebnou nálepkou," uvádza mesto s tým, že nádoby označené červenou nálepkou budú vyvážané raz za mesiac, zelenou raz za dva týždne a žltou raz týždenne. Prešovčania, ktorí v rámci prihlasovania sa do nového systému požiadali o ďalšie smetné nádoby, ich dodanie môžu očakávať do konca tohto roka už aj s označením.



"Vlastníci rodinných domov, ktorí si nepodali oznámenie o zapojení k neváženému množstvovému zberu komunálnych odpadov, budú mať zabezpečený vývoz zmesového komunálneho odpadu raz za 14 dní aj po novom roku 2025, vždy v párny týždeň. Nádoby však nebudú označené nálepkami," dodáva.



Cieľom mesta je podľa vlastných slov postupne zlepšovať celý systém zberu komunálneho odpadu a priniesť efektívny, ale najmä spravodlivý systém, v ktorom bude cena za odpad odrážať reálnu produkciu danej domácnosti.



Pripomína, že množstvový zber komunálneho odpadu bude zavedený od začiatku roka 2025 a počas prvého roka fungovania v novom režime bude slúžiť na zber dát, vyhodnocovanie efektivity a zlepšovanie celého systému. "Na základe týchto poznatkov sa od roku 2026 zavedú aj nové poplatky, ktoré budú odrážať jednotlivé nastavenia každej domácnosti, ako aj objem odpadu, ktorý skutočne vyprodukujú," uvádza.