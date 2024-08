Bratislavské domácnosti využívajú leto na rekonštrukcie či upratovanie

Bratislava 17. augusta (TASR) - Práve počas leta využívajú obyvatelia kapacity kontajnerov naplno, keďže robia rekonštrukcie, prestavby či veľké upratovania vo svojich domácnostiach. A hoci sú dlhodobo nastavené intervaly odvozu napríklad triedeného odpadu počas roka postačujúce, počas leta môžu byť kontajnery úplne naplnené. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pripomína viaceré možnosti.



"V prípade, ak majú obyvatelia v tomto období viac odpadu z domácnosti, napríklad po prerábke alebo veľkom upratovaní, odporúčame im využiť a objednať si naše služby," uviedla pre TASR Zuzana Balková z OLO.



Nepoužiteľný objemný odpad i drobný stavebný odpad je potrebné odviezť do zberného dvoru na Starej Ivánskej ceste. Jeho služby môžu Bratislavčania využívať bezplatne po celý rok.



Ak domácnosť nemá možnosť prepravy objemného odpadu, môže využiť platenú službu OLO Taxi. Táto služba však neslúži na odvoz stavebného, nebezpečného či biologicky rozložiteľného odpadu, drevených trámov striech či elektrospotrebičov. Pre objemný odpad je možné objednať si veľkokapacitný kontajner s objemom do 30 metrov kubických. Neslúži však na odvoz stavebného odpadu stavebných spoločností ani nebezpečného, biologicky rozložiteľného a bežného komunálneho odpadu.



Ak po prerábaní či upratovaní bytu zostal funkčný nábytok alebo iné vybavenie z domácnosti, ktoré sa dá využiť, ale obyvateľ ho už nepotrebuje, OLO odporúča priniesť ho do Bratislavského centra opätovného použitia. V prevádzke sú dve takéto centrá, a to Kolo Ružinov na Pestovateľskej ulici a Kolo Karlova Ves na Jurigovom námestí. V prípade potreby si môže obyvateľ objednať službu Kolo Taxi.



"V prípade žiadosti a objednávky od správcov bytových domov realizujeme aj mimoriadne odvozy a poskytujeme aj službu dočisťovania stojiska," podotkla Balková.



Zabúdať netreba ani na to, že aj zamestnanci OLO čerpajú počas leta dovolenky. Mestská firma však v takomto prípade operatívne upravuje zloženia jednotlivých posádok. A to tak, aby zabezpečila čistotu mesta a kontinuálny odvoz všetkých druhov odpadu bez výrazných alebo citeľných zmien v harmonogramoch.



Periodicita odvozu jednotlivých druhov odpadu je rozdielna pre oblasti bytových domov a rodinných domov. V zásade sa však riadi aktuálnym všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.