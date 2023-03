Domaníky chcú obnoviť úrad a kultúrny dom, majú už takmer 60 rokov

Domaníky 8. marca (TASR) – V obci Domaníky v okrese Krupina by chceli v dohľadnej dobe obnoviť obecný úrad a kultúrny dom zo 60. rokov uplynulého storočia. Oba tvoria jeden celok. Žiadosť o príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy podali ešte minulý rok na Environmentálny fond.



"Naša žiadosť je momentálne v schvaľovacom procese. Aktuálne pripravujeme verejné obstarávanie," povedala TASR starostka Mária Mozolová. Náklady na stavbu sú približne 190.000 eur.



Na časti, v ktorej sídli obecný úrad, vymenili ešte v roku 2019 okná. Získali na to z Ministerstva financií SR 9000 eur. Celá výmena ale stála približne 20.000 eur, zvyšok musela doplatiť obec. Ročný rozpočet samosprávy je pritom zhruba 60.000 eur.



"V tom istom roku sme podali aj žiadosť o príspevok z Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta na výmenu elektroinštalácie a okien a dverí v kultúrnom dome. Financie vo výške 35.000 eur nám Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá projekty posudzuje, schválila iba nedávno," priblížila starostka. Pri súčasných cenách stavebných materiálov sa ale obáva, že rozpočet sa výrazne zvýši a obec nebude mať peniaze na dofinancovanie.



Aktuálne poslali aj žiadosť o príspevok 10.000 eur na Úrad vlády SR z rezervy premiéra a to na renováciu omietok v interiéri domu smútku.



Podľa Mozolovej obec s asi 215 obyvateľmi má dlhodobo problémy s pitnou vodou, keďže vodovod tam nie je a ľudia čerpajú vodu z vlastných studní. "Voda v nich je ale závadná a obec v súčasnej situácii nemá peniaze ani len na projekt, ktorý by prísun vodovodu do obce riešil," pripomenula.