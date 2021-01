Domaniža je jedinou obcou v okrese s mobilným odberným miestom

Domaniža 25. januára (TASR) – Obec Domaniža je jedinou v Považskobystrickom okrese, kde majú mobilné odberné miesto na antigénové testovanie. Využili ho už počas víkendového (23. - 24. 1.) celoplošného testovania.



Podľa starostu obce Františka Matušíka začali s testovaním už v piatok (22. 1.), pokračovať budú v utorok (26. 1.). Mobilné odberné miesta boli doteraz iba v okresnom meste, Domaniža bola prvou lastovičkou medzi obcami.



„Štát nás dotlačil k tomu, aby sme testovali, no podmienkou bolo mobilné odberné miesto. V tomto prípade by sme museli pod niektorú patriť, samozrejme, zadarmo by to nebolo. Preto sme sa rozhodli, že sa do toho pustíme sami. Vďaka patrí Okresnému úradu v Považskej Bystrici a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorí nám pomohli s registráciou,“ skonštatoval starosta.



Ako dodal, Domaniža vďaka vlastnému odberovému miestu dostane za každého pretestovaného financie od štátu, z ktorých dokáže pokryť všetky náklady. „Je to veľká výhoda aj pre okolité obce Malé Lednice, Sádočné, Čelkova Lehota a Počarová. Tie majú malé rozpočty a mali by problém uskutočniť testovanie podľa kľúča, ktorý nastavil štát. Pomáhame im aj preto, lebo deti z týchto obcí chodia do školy do spádovej obce Domaniža,“ doplnil Matušík.



V Domaniži počas víkendu otestovali 1408 obyvateľov, z nich bolo 11 pozitívnych, čo nie je ani jedno percento. Otestovať sa prišli nielen obyvatelia Domaniže a okolitých obcí, ale aj zamestnanci firiem, ktoré v nich pôsobia.