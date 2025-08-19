< sekcia Regióny
Nízka hladina na Domaši odkryla urnové pohrebisko z druhého storočia
Odborníci predpokladajú, že v blízkosti pohrebiska sa muselo nachádzať aj sídlisko, zatiaľ sa ho nepodarilo identifikovať.
Autor TASR
Kvakovce 19. augusta (TASR) - Pokles vodnej hladiny na Domaši umožnil objaviť a zdokumentovať pohrebisko z druhého storočia nášho letopočtu. V rekreačnej oblasti Domaša Dobrá počas júla a augusta našli a zdokumentovali archeológovia viacero nálezov. Ako pre TASR uviedol archeológ Ján Jusko z Krajského pamiatkového úradu Prešov, ide o pohrebisko s takmer 80 urnovými hrobmi.
„V urnách sa nachádzajú spopolnené ľudské ostatky, ktoré boli uložené do nádob a následne plytko pochované pod zemou. Aj vďaka postupnému vymývaniu pôdy poklesom hladiny vodnej nádrže sa nám podarilo toto pohrebisko odkryť,“ doplnil Jusko s tým, že zatiaľ ho datujú do obdobia rímskej ríše, presnejšie určenie prinesú až laboratórne analýzy.
Na nálezy upozornila verejnosť, ktorá si pre nízku hladinu všimla zmeny na odhalenom brehu. Podľa Juska už v 80. rokoch minulého storočia bolo toto miesto zachytené ako pohrebisko, aj v tom čase klesla hladina Domaše približne o osem metrov. „Dnes máme k dispozícii samotné urny aj s ostatkami, avšak chýbajú železné artefakty, ktoré by nám umožnili presnejšie datovanie. Preto nálezy spájame s výsledkami staršieho výskumu, ktorý sa rovnako realizoval povrchovým zberom,“ vysvetlil archeológ.
Nález je podľa neho špecifický z viacerých dôvodov. „Predovšetkým ide o jediné miesto na severnom Zemplíne, kde bolo zachytené urnové pochovávanie. Okrem toho je výnimočná aj samotná poloha, pretože na takýchto lokalitách sa archeologické výskumy robia zriedkavo,“ dodal Jusko.
