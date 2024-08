Domčeky na kúpalisku v Nových Zámkoch sú obsadené do konca prázdnin

Nové Zámky 12. augusta (TASR) - Ubytovacie kapacity v novovybudovaných mobilných domčekoch na termálnom kúpalisku Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch sú plne obsadené až do konca hlavnej sezóny. Potvrdil to prevádzkovateľ kúpaliska.



Desať mobilných domčekov osadila v prednej časti areálu kúpaliska mestská príspevková organizácia Novovital, ktorá kúpalisko prevádzkuje. Jej riaditeľ Ľudovít Lebó skonštatoval, že rozšírenie ubytovacej kapacity umožní spoluprácu s cestovnými kanceláriami. "Je to cesta, ako rozvíjať turizmus v meste," povedal.



Termálne kúpalisko začiatkom hlavnej letnej sezóny disponovalo ôsmimi apartmánmi s celkovou kapacitou 32 miest, čo bolo podľa Lebóa nedostatočné. Každý z novovybudovaných domčekov má dve samostatné spálne so štyrmi posteľami, rozkladaciu pohovku v centrálnej miestnosti a vlastné sociálne zariadenie. Ich maximálna celková kapacita je 70 návštevníkov.



Návštevníci kúpaliska majú k dispozícii aj bezplatný Štrandbus, ktorý vozí návštevníkov na kúpalisko už 19 rokov. Na linke premáva mestský autobus, ktorý odvezie 30 sediacich a 51 stojacich cestujúcich.