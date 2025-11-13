< sekcia Regióny
Dominanta Komárna, vodárenská veža, sa vrátila do vlastníctva mesta
Vodárenská veža ako jedna z najvýznamnejších technických a architektonických dominánt bola vždy symbolom mesta, skonštatoval generálny riaditeľ KOMVaK Patrik Ruman.
Autor TASR
Komárno 13. novembra (TASR) - Vodárenská veža v Komárne sa po ôsmich desaťročiach vrátila do vlastníctva mesta prostredníctvom mestskej akciovej spoločnosti Komárňanské vodárne a kanalizácie (KOMVaK). Prevod majetku schválilo valné zhromaždenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Zmluvu o prevode podpísali zástupcovia spoločností vo štvrtok v Komárne.
Vodárenská veža ako jedna z najvýznamnejších technických a architektonických dominánt bola vždy symbolom mesta, skonštatoval generálny riaditeľ KOMVaK Patrik Ruman. V 80. rokoch 19. storočia zásobovali mesto Komárno vody riek Dunaj a Váh. Spojovacím bodom dvoch tlakových potrubí prechádzajúcich mestom je práve tento vodojem, ktorý je aj v súčasnosti prevádzkyschopný, povedal riaditeľ.
Projekt vodárenskej veže vypracoval kráľovský stavebný inžinier Elemér Zarka v máji 1901. Stavba vysoká 28 metrov, postavená v romantickom slohu, bola dokončená v auguste 1902. Je najstaršou vodárenskou vežou na Slovensku, povedal Ruman. Postavená je na najvyššom bode mesta, na tzv. cintoríne Rácz. Mestu patrila až do roku 1945, neskôr bola zoštátnená a počas privatizácie sa dostala do vlastníctva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Technologické vybavenie bolo čiastočne vymenené v 60. rokoch 20. storočia a exteriér bol renovovaný v roku 1973. Nádrž veže bola zmontovaná teplým nitovaním, má objem 500 kubických metrov, priemer desať metrov a výšku sedem metrov. Voda sa v nej vymieňa tak, že keď spotreba klesne, hladina sa zvýši, čím sa čerpadlá automaticky vypnú. Keď hladina opäť klesne, čerpadlá sa spustia.
Okolie vodárenskej veže mesto niekoľko desaťročí zanedbávalo. Rekonštrukcie sa dočkalo v roku 2014. Počas nej bola lokalita vyčistená, vykonali sa terénne úpravy a rozšírila sa zeleň. Postupne pribudol vonkajší fitness park či hracie prvky pre deti.
