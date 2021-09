Dominanta v Brezne bude atraktívnejšia, pribudne niekdajší komín

Brezno 5. septembra (TASR) – Horehronská metropola ešte v júni začala s realizáciou projektu obnovy mestskej veže z roku 1830 na Námestí generála M. R. Štefánika, dominanty breznianskeho námestia. Práce postupujú podľa plánu a podľa primátora Tomáša Abela sa po rekonštrukcii ich historická pamiatka stane ešte zaujímavejšou atrakciou pre miestnych i turistov.



„Podľa historických fotografií mestská veža mala kedysi komín, ktorý viedol z bytu zvonára. Rozhodli sme sa, že ho ideme znovu postaviť. Zrekonštruovaná veža tak bude touto novinkou o niečo atraktívnejšia, iná, ako sme boli na ňu doposiaľ zvyknutí,“ konštatoval na mestskom webe Abel.



Breznianska samospráva revitalizuje národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je značne znehodnotená a zanedbaná, s cieľom zveľadiť majetok mesta, vytvoriť kultúrne a atraktívne prostredie verejného priestranstva centrálneho námestia.



Podľa Veroniky Boháčikovej z investičného odboru magistrátu zhotoviteľ diela, nitrianska firma, ktorá sa venuje obnovám historických budov, hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, práce začal vymedzením stavebného priestoru a výstavbou lešenia, nasledovala demontáž krytiny aj latovania, pričom sa zistilo, že vplyvom času a počasia bolo značne degradované.



„Potrebná je výmena niektorých nosných prvkov strechy a tie, ktoré sú v dobrom stave, ošetríme nátermi. Súčasne firma vykonala čistenie a sanáciu fasády, v rámci ktorej pripravila kvalitný podklad pod nové omietky. Interiér objektu vyčistila od holubieho trusu a začala so škrabaním omietok v byte zvonára,“ priblížila Boháčiková.



Zhotoviteľ by mal ukončiť práce do konca apríla budúceho roka. Po dokončení príde na rad kompletná obnova interiéru, realizácia nových elektroinštalácií, osvetlenia, výmena okenných a dverných konštrukcií.



Obnova fasády a vnútorných priestorov dominanty má podľa odhadu vyjsť samosprávu na zhruba 670.000 eur, čo mesto plánuje hradiť z viacerých zdrojov. Banskobystrický samosprávny kraj sa má podieľať sumou okolo 200.000 eur a zvyšok sa mesto okrem vlastných zdrojov snaží financovať aj z nenávratných finančných prostriedkov.