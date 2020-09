Dominantou obce Toporec z 13. storočia sú dva kaštiele a kostoly

Toporec 5. septembra (TASR) – Obec Toporec v okrese Kežmarok leží na území Spiša, kde sa kedysi hovorilo po nemecky. Jej stredom preteká potok Topor, od ktorého je odvodené aj pomenovanie obce. Dominantou Toporca je katolícky a evanjelický kostol a dva kaštiele, ktoré vybudoval známy rod Görgeyovcov pôvodom zo Saska.



Prvá písomná zmienka o Toporci pochádza z 13. storočia. Obec vznikla na základe nemeckého práva a založil ju rod Görgeyovcov. Starosta obce Gustáv Pompa podotkol, že v roku 1297 existovali dva Toporce, jeden starší (Antiqua Toprich), druhý mladší (Nova Toprich), čo znamená, že už pred nemeckou kolonizáciou sa tu muselo nachádzať staršie, čiste slovenské osídlenie.



„Dedina bola nemecká a z dostupných zdrojov vieme, že život obyčajných ľudí bol veľmi ťažký. Obyvatelia obce boli poddanými Görgeyovcov a vykonávali hlavne práce na poli. Obec počas svojej existencie postihol aj hlad, choroby, ničivé požiare a ľudia v 19. storočí odchádzali za prácou do Ameriky. Do roku 1891 sa z obce vysťahovalo 133 ľudí a tento trend pokračoval až do 1. svetovej vojny,“ uviedol starosta.



Ako ďalej priblížil, prelom rokov 1944/45 podstatne zmenil život Toporca. V roku 1940 tu žilo 448 Slovákov, 348 Nemcov a 143 obyvateľov inej národnosti. V dôsledku vojnových udalostí opustili obec takmer všetci pôvodní nemeckí obyvatelia. Niektorí sa vrátili, ale svoje domy našli už obývané inými ľuďmi, alebo zapečatené či vyrabované. Okrem toho mnohí boli v roku 1946 násilne vysídlení. V obci ostali len štyri nemecké rodiny, no v súčasnosti podľa starostu nie je v Toporci žiaden Nemec. Keďže väčšina pôvodných nemeckých obyvateľov bola evanjelického vierovyznania, zanikla ich odchodom aj evanjelická cirkevná obec. Miesto nich prišli do Toporca obyvatelia mnohých susedných i vzdialenejších dedín.



Obyvateľstvo Toporca sa po roku 1946 začalo stabilizovať a jeho vývoj mal vzostupnú tendenciu najmä od začiatkov 50. rokov, keď sa začala aj výstavba nových rodinných domov. Vzostupnú tendenciu malo najmä rómske obyvateľstvo. Dnes má obec 1976 obyvateľov, z toho 1260 tvoria Rómovia.



Starý kaštieľ obnovujú, v budúcnosti tam plánujú založiť aj múzeum

Významný rod Görgeyovcov postavil v Toporci dva kaštiele, ktoré sú dnes dominantou obce. Starý kaštieľ, ktorý pochádza z konca 13. storočia, dlhú dobu chátral a až v posledných rokoch sa dočkal obnovy. V jeho priestoroch by malo v budúcnosti vzniknúť múzeum, spoločenské priestory na rôzne akcie a pod strechou obytný priestor. Pre TASR to uviedol Slavomír Regec, predseda občianskeho združenia Astra, ktoré sa snaží kaštieľ zachrániť. V strede obce sa nachádza aj druhý kaštieľ z 18. storočia, ktorý je v súčasnosti v zachovalom stave a obývajú ho ľudia.



V monografii obce sa píše, že starý kaštieľ, ktorý stojí na hornom konci Toporca, bol niekoľkokrát prestavaný. V roku 1907 sa tam nachádzalo 9 pivníc, na prízemí 17 a na hornom poschodí 12 izieb aj s veľkou rytierskou sálou. Až do smrti posledného mužského potomka Alberta Görgeya (1943) bol starý kaštieľ v dobrom stave. V 50. rokoch prešiel do rúk štátu, ktorý tu zriadil kancelárie, sklady, kuchyňu s jedálňou a dokonca tu ubytoval aj brigádnikov, ktorí sa zúčastňovali na triedení zemiakov. Kaštieľ sa v týchto časoch neopravoval, postupne chátral, začali sa prepadávať stropy a v takomto žalostnom stave zotrval až do roku 2011.



Regec priblížil, že v roku 2011 až 2012 urobili prvé práce na záchrane kaštieľa, ktorý už vyzeral ako zrúcanina. Odstránili sa dreviny na zvyškoch strechy a obvodových múroch aj so sutinami. „Potom sme sa pustili do statiky kaštieľa, aby sa obvodové múry celkom nerozpadli. Museli sme urobiť obvodový veniec, upraviť klenby, stropy, zastrešenie, aby sme mohli kaštieľ zastabilizovať a pripraviť ho na novú strechu. Trvalo nám to približne tri roky a teraz je v takom stave, že už doňho neprší, je staticky zabezpečený a čaká na ďalšie práce,“ doplnil predseda občianskeho združenia Astra.



Ako ďalej ozrejmil, projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. „Máme už kompletnú projektovú dokumentáciu so štúdiou využitia kaštieľa. Pod strechou by mal vzniknúť obytný priestor pre budúcich návštevníkov. Mali by tu byť spoločenské priestory využívané na rôzne akcie, a tiež múzeum zamerané na región Horného Spiša a hlavne na rodinu Görgeyovcov, ktorá kaštieľ postavila,“ dodal Regec.



Uprostred obce stojí aj nový görgeyovský kaštieľ - dvojpodlažná, barokovo-klasicistická budova z roku 1794. Podľa monografie obce bol vo vlastníctve Juraja Görgeya a jeho manželky Viery Teöke. Koncom 19. storočia bola budova predaná dvom roľníkom, ktorých potomkovia v nej bývajú dodnes.



V obci by mali začať s výstavbou materskej školy už tento rok

V obci Toporec v okrese Kežmarok majú rozpracovaných viacero investičných projektov, jedným z nich je aj materská škola, ktorú by mali začať stavať už tento rok. Ako pre TASR potvrdil starosta obce Gustáv Pompa, pôvodná materská škola je v nevyhovujúcom stave, jej kapacita nie je dostatočná, a tak pri obecnom úrade pribudne nová dvojposchodová budova aj s detským ihriskom. Jej kapacita bude pre 80 detí a celkové náklady sa podľa jeho slov vyšplhajú približne na 800.000 eur.



V budúcom roku chcú s investíciami pokračovať a v obci by tak mal pribudnúť nový chodník v dĺžke 1,1 kilometra od obecného úradu až po vyšný koniec Toporca a cesta od evanjelického kostola až ku rómskej osade. Obec má okrem toho rozpracovaný aj projekt kanalizácie, ktorú treba dobudovať v dĺžke asi 4,2 kilometra, ďalším je regulácia potoka a vybudovanie kompostárne. Na všetky spomenuté projekty by chceli čerpať financie z Európskej únie.



„Podarilo sa nám založiť aj sociálny podnik, aby sme dostali ľudí na pracovný trh. V blízkej budúcnosti chceme zamestnať obyvateľov obce na prácu v lese, ale aj na výstavbu novej materskej školy. Sociálny podnik by tak mohol zamestnať 15 až 20 ľudí,“ priblížil Pompa.



Obec Toporec má podľa starostu aktuálne 1976 obyvateľov, z toho 1260 tvoria Rómovia. Napriek tomu, že mnoho ľudí odchádza za prácou do zahraničia, detí tam každoročne pribúda. Tento rok museli dokonca otvoriť na základnej škole až dva prvé ročníky.



Podľa starostu má okolie Toporca veľmi dobré predpoklady pre cestovný ruch. „Obec je obklopená lesmi a je tam cesta, ktorá vedie do Červeného Kláštora. Cez letné mesiace ju radi využívajú aj cyklisti. V minulosti bola obec známa minerálnymi prameňmi, ktoré, žiaľ, zanikli. Iba jedna "kyselka" sa zachovala a tú by sme chceli lepšie sprístupniť pre návštevníkov,“ doplnil Pompa. Okrem toho môžu turisti navštíviť aj osadu Pustovec, ktorá je vzdialená necelé štyri kilometre od Toporca, kde sa dá posedieť pri sedemstoročnej lipe.



Z hľadiska historických pamiatok sú lákadlom pre turistov kostoly a dva kaštiele, ktoré chodia obdivovať aj zahraniční návštevníci. „Naposledy tu bol gróf z Holandska pozrieť svojich blízkych, ktorí sú pochovaní na cintoríne v Toporci. Bol rád, že sa obec o hrobky vzorne stará a chcel by aj finančne prispieť na cintorín,“ dodal starosta.