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VIDEO: Dominantou Parku majstrov v Žiline je socha inšpirovaná Saganom
Podľa podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Petra Webera má socha za sebou viac ako 11-ročný príbeh.
Autor TASR,aktualizované
Žilina 4. novembra (TASR) - V areáli Strednej športovej školy na Rosinskej ceste v Žiline v stredu popoludní slávnostne otvorili nový oddychový a prezentačný priestor s názvom Park majstrov. Jeho dominantou je bronzová socha cyklistu, ktorú vyrobili študenti a pedagógovia zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste a je inšpirovaná trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom.
Podľa podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Petra Webera má socha za sebou viac ako 11-ročný príbeh. „Pôvodný úmysel bol ju osadiť na jednom kruhovom objazde, ale vzhľadom na zmenu legislatívnych pravidiel nám toto umiestnenie dopravná polícia neodsúhlasila. Hľadali sme ďalšie miesta, ale nakoniec sa socha objavila tam, kde podľa mňa od začiatku mala byť, pretože tá symbolika cyklistu, športovej školy, ale aj Petra Sagana je veľmi silná,“ uviedol Weber.
Do projektu sa popri domácej športovej škole a už spomínaných študentov a pedagógov z Kysúc zapojila aj ďalšia z krajských škôl. Študent Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline Filip Jurga pripravil v maturitnom ročníku vizualizáciu budúceho priestoru a podieľal sa aj na časti projektovej dokumentácie.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová považuje umiestnenie sochy práve pred športovou školou za symbolické. „Uvedomujeme si, že ľudia majú radi hrdinov a aj športovci sú istým spôsobom hrdinovia. Mladí ľudia sa tu učia disciplíne, vytrvalosti, trpezlivosti a odolnosti, a to sú všetko vlastnosti, ktoré potrebujú nielen mladí ľudia, ale vlastne celá spoločnosť,“ poznamenala Jurinová.
Park majstrov ponúkne návštevníkom lavičky, zeleň a prezentačné panely, ktoré budú pripomínať úspechy športovcov. Priestor má slúžiť nielen na oddych, ale aj ako miesto, kde budú môcť návštevníci spoznávať významné športové osobnosti a úspechy, ktoré sú spojené so Žilinským krajom.
Podľa podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Petra Webera má socha za sebou viac ako 11-ročný príbeh. „Pôvodný úmysel bol ju osadiť na jednom kruhovom objazde, ale vzhľadom na zmenu legislatívnych pravidiel nám toto umiestnenie dopravná polícia neodsúhlasila. Hľadali sme ďalšie miesta, ale nakoniec sa socha objavila tam, kde podľa mňa od začiatku mala byť, pretože tá symbolika cyklistu, športovej školy, ale aj Petra Sagana je veľmi silná,“ uviedol Weber.
Do projektu sa popri domácej športovej škole a už spomínaných študentov a pedagógov z Kysúc zapojila aj ďalšia z krajských škôl. Študent Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline Filip Jurga pripravil v maturitnom ročníku vizualizáciu budúceho priestoru a podieľal sa aj na časti projektovej dokumentácie.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová považuje umiestnenie sochy práve pred športovou školou za symbolické. „Uvedomujeme si, že ľudia majú radi hrdinov a aj športovci sú istým spôsobom hrdinovia. Mladí ľudia sa tu učia disciplíne, vytrvalosti, trpezlivosti a odolnosti, a to sú všetko vlastnosti, ktoré potrebujú nielen mladí ľudia, ale vlastne celá spoločnosť,“ poznamenala Jurinová.
Park majstrov ponúkne návštevníkom lavičky, zeleň a prezentačné panely, ktoré budú pripomínať úspechy športovcov. Priestor má slúžiť nielen na oddych, ale aj ako miesto, kde budú môcť návštevníci spoznávať významné športové osobnosti a úspechy, ktoré sú spojené so Žilinským krajom.