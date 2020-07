Dominantou regiónu dolnej Nitry je starobylá Nitra a tajuplný Tribeč

Kostolík v Dražovciach, archívna snímka. Foto: Teraz.sk

Bratislava 2. júna (TASR) - Povodie rieky Nitra je dlhé takmer 197 kilometrov. Odvodňuje kotliny hornej Nitry a v ďalšej časti preteká Nitrianskou a Žitavskou dolinou. Táto časť Slovenska je bohatá na termálne kúpaliská. Mnohé prírodné atrakcie, akými je napríklad aj prírodná rezervácia Zúgov s vodnými kaskádami, čakajú ešte na objavenie. "" dolného Ponitria je najstaršie slovenské mesto - starobylá Nitra.: Mesto sa rozprestiera na severnom okraji juhoslovenskej nížiny a pod Tribečským pohorím. Na prelome 8. a 9. storočia tam existovalo Nitrianske kniežatstvo na čele s kniežaťom Pribinom. Bol to prvý známy vladár Slovienov, ktorých považujeme za predchodcov Slovákov. V Nitre dokonca stál prvý kresťanský kostol na našom území. Archívy Nitrianskeho biskupstva ukrývajú aj najstaršie originálne písomnosti, tzv. Zoborské listiny, zhotovené na území dnešného Slovenska. Dominantou mesta je Nitriansky hrad s Katedrálou sv. Emeráma. Novodobú tvár Nitry predstavuje Divadlo Andreja Bagara, komplex výstaviska či areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.: Na svahoch tohto kopca sa nachádzajú preslávené zoborské vinice. Vyníma sa nad mestom z nadmorskej výšky 586 metrov. Jeho vrchol tvorí prírodná rezervácia Zoborská lesostep s piatym stupňom ochrany. Hlavným vyhliadkovým bodom kopca je Pyramída - lúka, z ktorej sú unikátne výhľady na celé okolie. Nachádza sa na nej aj vysielač pripomínajúci pyramídu. Kedysi tam premávala lanovka. Na úpätí nájdeme aj viacero archeologických nálezísk, po ceste naň narazíme na prameň sv. Svorada i jaskyňu, ktorá bola kedysi pustovňou sv. Svorada.: V Dražovciach, ktoré sú mestskou časťou Nitry, stojí románsky Kostol svätého Michala archanjela, postavený v 11. storočí, v 13. storočí upravený do súčasnej podoby. Ešte starší je predrománsky Kostolík svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, pochádzajúci z prelomu 9. a 10. storočia. Považuje sa za jednu z troch najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku.Pohorie sa stalo námetom knižného bestselleru Trhlina od Jozefa Kariku, podľa ktorého sa natočil aj mysteriózny film. Podľa rozprávania pamätníkov sa v ňom strácajú ľudia. Bukové lesy sa rozprestierajú medzi mestami Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany a Partizánske. Toto územie prezývajú aj". Najvyšším kopcom je Veľký Tribeč (829 metrov nad morom).Dnes už len impozantná zrúcanina, z ktorej je nádherný výhľad na okolie. Hrad postavili v 13. storočí a bol to rodový majetok šľachtického rodu Forgáčovcov. Nachádza sa približne päť kilometrov nad obcou Jelenec. Na svahu pod zrúcaninou hradu sa nachádza prírodná rezervácia Gaštanica, niekoľko storočný prales gaštana jedlého.– zámok, žrebčín: V malom údolí Tribečských hôr a Inovca neďaleko Zlatých Moraviec sa v minulosti v miestnom potoku ryžovalo zlato. Dnes je bohatstvom Topoľčianok národné centrum chovu a šľachtenia koní, ktoré má svetové meno. Chovajú tam čistokrvné plemenné druhy koní - lipicanský, arabský plnokrvník, hucul, angloarab, plnokrvník fjordhucul. Svojho lipicana má v žrebčíne ustajneného aj britská kráľovná Alžbeta. Dominantou obce je monumentálny renesančný klasicistický kaštieľ so zachovaným interiérovým zariadením. Jeho zbierky kníh a keramiky patria medzi najväčšie na Slovensku. Tento kaštieľ spolu s parkom bol letným sídlom prezidenta ČSR Tomáša Garrigua Masaryka. Za obcou sa nachádza jedinečná zubria zvernica.: Miestny kaštieľ vystavali v roku 1721 Huňadyovci. Jeho súčasťou boli botanická záhrada a žrebčín, v ktorom sa konali v roku 1814 prvé dostihy vo vtedajšom Uhorsku. V novodobej histórii sa barokovo-klasicistický kaštieľ a bývalý žrebčín premenili na hotelové a kongresové zariadenie.Je to najkrajší slovenský park s cudzokrajnými vždy zelenými drevinami. Na rozlohe 67 hektárov sa nachádza viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, Ameriky, Afriky a Ázie. Park v roku 1951 vyhlásili za chránený areál. Arborétum v obci Tesárske Mlyňany je vedecké pracovisko Slovenskej akadémie vied.– múzeum socializmu a studenej vojny v podzemnom kryte: Nachádza sa pri hlavnej ceste z Nitry do Hlohovca. Ide o klasický úkryt proti zbraniam hromadného ničenia, ktoré sa stavali v 60. rokoch 20. storočia. Tento bol utajovaný, postavený pre veliteľstvo vojsk Varšavskej zmluvy. Nachádza sa sedem metrov pod zemou. Stále je funkčný.: Dominuje mu päťmetrový betónový dinosaurus Dino. Súčasťou parku je oddychová zóna vybavená amfiteátrom a športoviskami. Areál sa stále dotvára, ambíciou je umiestniť v ňom diela s tematikou dinosaurov.