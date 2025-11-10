< sekcia Regióny
Dominantu vianočnej výzdoby v Poprade opäť priviezol vrtuľník
S inštaláciou vianočnej výzdoby, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších na Slovensku, začali v Poprade pred niekoľkými týždňami.
Autor TASR
Poprad 10. novembra (TASR) - Najväčšiu dominantu popradskej vianočnej výzdoby v pondelok na kruhový objazd pri Dome kultúry opäť priviezol vrtuľník. Už 17. krát bude 13-metrový anjel súčasťou najväčšej kruhovej križovatky v meste. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že dopoludňajší prílet anjela bol rýchly a bez vzniknutých komplikácií.
„Dominanta vianočnej výzdoby je vysoká zhruba 13 metrov a váži neuveriteľných 850 kilogramov. Zložený povrch pokrýva 42.000 svetelných LED bodov. Anjel je odetý v červenom kabáte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. Pod anjelom budú doinštalované svetelné stromčeky,“ uviedlo mesto. Počas inštalácie anjela došlo z bezpečnostných dôvodov k celkovej uzávere kruhového objazdu, ktorá trvala približne desať minút. „Spoločnosť bude anjelovi robiť tak ako aj pominulé roky jeho mladší brat, približne sedem metrov vysoký anjel Aura, symbol ochrany pacientov a zamestnancov nemocnice, ktorý je osadený na kruhovom objazde pri nemocnici,“ dodalo mesto.
S inštaláciou vianočnej výzdoby, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších na Slovensku, začali v Poprade pred niekoľkými týždňami. Okrem Námestia sv. Egídia, kde je umiestnený aj najväčší vianočný stromček, sú svetelnými sochami a ďalšími prvkami ozdobené aj jednotlivé kruhové objazdy. Výzdobu rozsvietia 5. decembra, keď sa začne aj XXII. ročník Vianočného jarmoku na námestí. „Tento rok sa doba trvania vianočných trhov predĺži až na 16 dní a domáci i zahraniční návštevníci sa môžu tešiť na 60 vianočne vyzdobených drevených stánkov, v ktorých nájdu výrobky s vianočnou tematikou od predajcov z celého Slovenska, výber občerstvenia a teplých nápojov či foodtrucky s tradičnými i netradičnými pochúťkami,“ informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Regióne Vysoké Tatry. V Poprade sa bude konať aj viacero sprievodných podujatí, chystajú tiež vianočné mestečko či vežové koncerty.
