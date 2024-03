Dominanty B.Bystrice sa ponoria do tmy a rozsvietia na fialovo a modro

Banská Bystrica 23. marca (TASR) - V najbližších dňoch budú dominanty Banskej Bystrice svietiť v rôznych farbách, ale najprv sa ponoria do tmy. V sobotu v čase od 20.30 do 21.30 h sa mesto vypnutím osvetlenia zapojí do Hodiny Zeme. Hodinová veža a historická radnica na Námestí SNP zostanú v tme.



"Banská Bystrica sa každoročne zapája do svetových kampaní a iniciatív, ktorých cieľom je prejaviť podporu, solidaritu a zvýšiť celkovú informovanosť o jednotlivých aktivitách či významných dňoch," uvádza samospráva na sociálnej sieti s tým, že do najväčšej kampane Svetového fondu na ochranu prírody Hodina Zeme, ktorú u nás zastrešuje WWF Slovakia, sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí z celého sveta. Apelujú tak na akútnu potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny.



Svetový deň povedomia o epilepsii, známy ako Fialový deň, si verejnosť pripomína 26. marca. Každý rok sa vtedy mnohí obliekajú do fialového a organizujú rôzne podujatia. V meste pod Urpínom na znak spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí trpia týmto ochorením, vysvietia na fialovo Hodinovú vežu, radnicu i mestský hrad Barbakan.



Rovnaké dominanty sa z 2. na 3. apríla rozsvietia zasa na modro pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. "Modré svetlo aj tento rok pomôže zamerať pozornosť verejnosti na autizmus - špecifický rys, ktorý ovplyvňuje vyše 70 miliónov ľudí na celom svete. Na Slovensku týmto ochorením trpia viac ako dve percentá populácie, pričom postihuje štyrikrát častejšie chlapcov než dievčatá," pripomína samospráva.