Dominanty Bratislavy pri príležitosti výročia NATO rozsvietia domodra

Bratislava 4. apríla (TASR) - Viaceré dominanty Bratislavy sa v pondelok večer rozsvietia domodra pri príležitosti 73. výročia založenia Severoatlantickej aliancie. Slovensko si akciou súčasne pripomenie aj 18. výročie svojho vstupu do Aliancie. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Členstvom v NATO Slovensko získalo tie najlepšie bezpečnostné záruky. To znamená 29 ďalších štátov pripravených prísť nás v prípade potreby kedykoľvek brániť. Pri pohľade na vojnu na Ukrajine môžeme povedať, že spoľahnúť sa na túto kolektívnu obranu nebolo nikdy dôležitejšie ako dnes," uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).



Pri príležitosti založenia NATO sa v Bratislave namodro rozsvieti Bratislavský hrad, Prezidentský palác, Palugyayov palác, Národná banka Slovenska a vyhliadková veža UFO na Moste SNP. Domodra sa tiež zafarbia ikonické budovy v Prahe, Bukurešti, Bruseli a iných európskych metropolách.



"Za to, že sme sa stali modernou a vyspelou krajinou, vďačíme aj ochrane, ktorú nám NATO poskytuje už 18 rokov. Som preto veľmi rád, že toto všetko si môžeme dnes symbolicky pripomenúť aj vysvietením ikonických budov v Bratislave modrou farbou, ktorá je pre Alianciu typická. Vnímam to ako jasné vyjadrenie toho, kam patríme a aké hodnoty vyznávame," doplnil Korčok.



Aliancia vznikla presne pred 73 rokmi, keď 12 štátov 4. apríla 1949 podpísalo takzvanú Washingtonskú zmluvu. V súčasnosti zabezpečuje bezpečnosť viac ako miliardy ľudí v 30 krajinách.