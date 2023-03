Dominanty námestia v B. Bystrici sa zahalia do tmy v rámci Hodiny Zeme

Banská Bystrica 24. marca (TASR) - Dominanty banskobystrického námestia Hodinová veža a historická radnica sa v sobotu (25. 3.) v čase od 20.30 do 21.30 h zahalia do tmy. Vypnutím ich osvetlenia na jednu hodinu sa mesto pod Urpínom zapojí do celosvetovej kampane Svetového fondu na ochranu prírody Hodina Zeme. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Okrem klimatickej zmeny kampaň v súčasnosti upozorňuje aj na problém straty biodiverzity a ohrozenia prírodných zdrojov našej planéty. Prírodu už nestačí len chrániť, ale musíme ju začať aj obnovovať. Investujme jednu hodinu svojho času na akúkoľvek činnosť prospešnú pre našu planétu," vyzvalo mesto obyvateľov.



Obidve banskobystrické dominanty sa následne z nedele (26. 3.) na pondelok (27. 3.) rozsvietia na fialovo v rámci Svetového dňa povedomia o epilepsii. "Deťom i dospelým s týmto ochorením vyjadríme takto svoju spolupatričnosť a podporu," dodalo mesto.