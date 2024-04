Dominanty Nitry sa rozsvietia na červeno

Nitra 17. apríla (TASR) - Chrenovský most a budova Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa v stredu večer rozsvietia na červeno. Ako informovala nitrianska radnica, zapoja sa tak do podujatí Svetového dňa hemofílie.



Tento deň si práve 17. apríla každoročne pripomína viac ako 134 krajín sveta. Jedným zo spôsobov je rozsvecovanie červených svetiel v domácnostiach a tiež osvetľovanie významných budov a monumentov na červeno. "Je to jedinečná príležitosť ukázať širokej verejnosti, ako vyzerá život pacienta s vrodeným krvácavým ochorením a tiež sa symbolicky postaviť za pacientov s touto zriedkavou chorobou," pripomenul magistrát.



Hemofília je vrodené nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa prejavuje poruchou zrážanlivosti krvi. "K myšlienke 'Rozsvieťme červené svetlá' sa dlhodobo pridáva aj Slovenské hemofilické združenie. Na základe iniciatívy združenia sa tento rok do farby krvi 'zaodeje' v Nitre aj Chrenovský most a budova Divadla Andreja Bagara," pripomenul mestský úrad.