Deň pre zdravé prsia podporia dominanty Prešova, zafarbia sa na ružovo

Prešov 15. októbra (TASR) - Budova historickej radnice, Vodárenská veža i Caraffova väznica v Prešove sa v piatok po zotmení zafarbia na ružovo. Dôvodom je Ružový október, ktorý verejnosti, no najmä ženám, intenzívne pripomína dôležitosť prevencie pred vznikom rakoviny prsníka. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Tohtoročná kampaň dostala názov Zdravý život pre zdravé prsia (Healthy Lifestyle for Breast Health) a ženám má pripomínať, že zdravý životný štýl, fyzická aktivita, udržiavanie vhodnej telesnej hmotnosti, zdravá strava a absolvovanie skríningovej mamografie napomáhajú ochrane a udržaniu zdravia. V tento deň ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka, odkazujú všetkým ženám Slovenska, že rakovina prsníka je choroba ako každá iná, dá sa liečiť aj vyliečiť, ak je zistená včas. Vtedy je malá a nevytvára metastázy. Takú rakovinu vie zistiť skríningová mamografia. Je bezplatná raz za dva roky pre ženy vo veku 50 až 69 rokov," povedala Šitárová.



Jednou z podporných aktivít Ružového októbra je aj nasvietenie dominánt v slovenských mestách naružovo. V Prešove sa do tejto farby v piatok počas celoeurópskeho Dňa pre zdravé prsia po zotmení zahalia spomenuté budovy.



Celoeurópsky Deň pre zdravé prsia (Breast Health Day) sa koná každoročne v 47 krajinách. Jeho iniciátorom je medzinárodné združenie žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka Europa Donna International, ktoré informuje ženy všetkých vekových kategórií o potrebe predchádzania onkologickému ochoreniu, ako aj včasného zistenia výskytu rakoviny prsníka skríningom.



"Na Slovensku každoročne zomrie v priemere 300 žien na rakovinu prsníka zbytočne. Plošný štátom garantovaný skríning môže zachrániť mnoho životov, ak ho ženy využijú a absolvujú skríningovú mamografiu na preverených skríningových mamografických pracoviskách," dodala Šitárová.