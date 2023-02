Pastuchov: DSS nájde svoje nové sídlo v bývalej obchodnej akadémii

Pastuchov/Hlohovec 21. februára (TASR) – Presťahovanie Domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých z Pastuchova do Hlohovca bude pre zariadenie prínosom. DSS získa podstatne väčšie priestory, ktoré umožnia zvýšiť jeho kapacitu, zmodernizovať a rozšíriť poskytované služby klientom. Uviedla to riaditeľka pastuchovského DSS Mária Grznárová. Na tento účel zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozhodol o poskytnutí objektu bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci.



Obchodná akadémia zanikla v roku 2021 pre nízky počet študentov. "Po zrelej úvahe sme areálu našli novú funkciu," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič. O zverení pozemku a stavby školy rozhodli poslanci na februárovej schôdzi zastupiteľstva. V objekte plánuje TTSK okrem DSS zriadiť v rámci svojej spoločnosti Zdravá župa aj ambulancie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci zámeru rozširovania siete najmä nedostatkových odborností v každom okresnom meste kraja. Prvé zariadenie už vzniklo v Trnave.



"My máme v súčasnosti v DSS 30 klientov vo veku od 18 do 47 rokov, iba jeden je pod vekom dospelosti. Spravujeme tri objekty, z ktorých každý by potreboval obnovu a rozšírenie. Infraštruktúra obce takisto nie je pre naše potreby ideálna," povedala Grznárová pre TASR. Preto víta, že v novom objekte budú všetky činnosti koncentrované v jednom, zvýši sa kvalita bývania a zároveň bude priestor vybudovať napríklad terapeutické a ďalšie miestnosti, ktoré teraz pre kapacitné možnosti absentujú pre potrebu kvalitnej činnosti a zázemia klientov i zamestnancov. Príležitosti okresného mesta Hlohovec vidí riaditeľka rovnako pozitívnejšie pre socializáciu klientov. "V obci toľko príležitostí vybehnúť si len napríklad na zmrzlinu nie je. Riešime to potom odvozom autami," uviedla.



V nových priestoroch by mohlo byť podľa Grznárovej až 40 klientov. Vyhovejú tak dopytu zo strany klientov o umiestnenie. Projekt je v súčasnosti v štádiu príprav a konzultácií, riaditeľka DSS má už za sebou prvú obhliadku objektu. V najbližších dňoch sa na Úrade TTSK uskutoční stretnutie zainteresovaných, na ktorom sa dohodnú o ďalšom postupe.