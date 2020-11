Domov sociálnych služieb v Sabinove ukončil karanténu

Prešov 5. novembra (TASR) – Ochorenie na nový koronavírus je v niektorých sociálnych zariadeniach na ústupe, inde naberá na sile. Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý sa pripravuje na ďalšie kolo celoplošného testovania, eviduje nákazu v desiatich domovoch sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Aktuálne kraj hlási skončenie sa karantény v Domove sociálnych služieb (DSS) Sabinove, kde sa situácia zastabilizovala. Po 20-dňovej karanténe, ktorú vyvolali pozitívne výsledky na ochorenie COVID-19 u 83 prijímateľov sociálnej pomoci a 33 zamestnancov, počty infikovaných klesli. V zariadení zostáva v čiastočnej izolácii a červených zónach 44 klientov a 20 zamestnancov.



"Viaceré nové prípady ochorenia kraj eviduje v Centre sociálnych služieb (CSS) Domov pod Tatrami v Batizovciach. To sa opätovne, ako v prvej vlne pandémie, dostalo do karantény po zistení pozitivity u 45 klientov a 24 zamestnancov. Zariadenie má červený semafor s izoláciou nakazených klientov, ktorých opatruje a ošetruje stály tím pracovníkov. Karanténny stav by mal trvať do 9. novembra," uviedla Jeleňová.



V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Jasoň v Spišskej Starej Vsi po opakovaných antigénových testoch odhalili podľa jej slov ochorenie u 11 klientov a štyroch zamestnancov. Ojedinelé prípady evidujú v domovoch sociálnych služieb v Spišskom Podhradí, Brezovičke, Starej Ľubovni, v ZSS Aktig Humenné, CSS Vita Vitalis v Prešove, Stropkove a v Legnave.



Krajská samospráva sa momentálne pripravuje na druhé kolo celoplošného testovania v zariadeniach sociálnych služieb. Oproti minulému týždňu okrem distribúcie antigénových testov zabezpečuje aj doručenie samotných certifikátov o testovaní pre všetkých verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Druhé celoplošné testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb sa uskutoční v termíne od piatka (6. 11.) do nedele (8. 11.).