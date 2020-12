Lyžiarov je na Donovaloch výrazne menej ako minulý rok

Donovaly 28. decembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Park Snow Donovaly navštívilo počas vianočných dní o 60 percent menej lyžiarov ako minulý rok. Pokles návštevnosti odhaduje aj v najbližších týždňoch. Ako pre TASR potvrdil marketingový manažér strediska Miroslav Dobrota, dôvodom je zrejme nutnosť návštevníkov predložiť negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.



„Prvé týždne po otvorení boli úplne skvelé, návštevnosťou sme boli viac ako tretinu nad minulým rokom,“ uviedol Dobrota. Deň pred Vianocami ani na Štedrý deň sa na Donovaloch pre nepriaznivé počasie nelyžovalo, stredisko otvorili opäť 25. decembra. „Počas dvoch vianočných sviatkov návštevnosť v porovnaní s minulým rokom klesla o približne 60 percent,“ prezradil Dobrota. Tvrdí, že rovnaký trend očakáva aj v najbližších týždňoch, pokles návštevnosti sa podľa neho bude pohybovať okolo 50 percent.



Lyžiarske stredisko na Donovaloch zaviedlo hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu hneď po otvorení 4. decembra. „Ľudia základné nariadenia ako odstup a rúška dodržiavajú vo vlastnom záujme, vážia si, že sa môžu lyžovať. Vedia, že inak by to bolo medializované a pandemická komisia by mohla rozhodnúť o zatvorení lyžiarskych stredísk,“ poznamenal Dobrota.



V snahe eliminovať zhromažďovanie návštevníkov v radoch pred pokladňami stredisko v predvianočnom období poskytlo 30-percentné zľavy na skipasy zakúpené prostredníctvom eshopu. „Ľudia vďaka tomu nakupovali cez internet viac ako 70 percent skipasov,“ potvrdil Dobrota.