Na Donovaloch sa odvolajú voči postaveniu lyžiarskeho strediska

Bratislava 3. júna (TASR) – Obyvatelia obce Donovaly v okrese Banská Bystrica podajú odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort. TASR o tom informoval jeden z iniciátorov petície proti výrubu lesa z dôvodu výstavby haly, ktorý požiadal nezverejňovať svoje meno.



"Keďže na naše námietky do územného konania obec neprihliada a podklady podané na územné konanie majú vážne vecné nedostatky, v zákonnej lehote sa odvoláme," uviedol.



Obyvatelia, ktorí sú účastníkmi konania, namietajú proti hydrogeologickému posudku. Tvrdia, že sa nezaoberal vyhodnotením vplyvu stavby na vodné hospodárstvo, povrchové a podzemné vody. Posudzovanie vplyvu stavby na vody podľa nich nebolo ani súčasťou posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Námietku vzniesli aj voči súladu plánovanej stavby s územným plánom. "Obec Donovaly sa teda nemôže tváriť tak, akoby bolo všetko v poriadku a odvolávať sa v rozhodnutí o umiestnení stavby na súlad výstavby lyžiarskej haly s územným plánom.



Keďže sa o zákonnosti územného plánu, jeho zmien a doplnkov číslo 14 momentálne práve koná a podľa prokuratúry by mal byť zrušený," povedal zástupca obyvateľov. Dodal, že vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby preto považujú za nezodpovedné a predčasné.



Obyvatelia skonštatovali, že dodaná nebola ani environmentálna štúdia. Upozornili tiež na to, že v dotknutej oblasti realizuje Správa Národného parku Nízke Tatry prieskum výskytu chránených druhov. Našli tam rastliny, soldanelku karpatskú, ktorá rastie na rozhraní lesa a lúk, a kyjanôčku zelenú, ktorá je európsky významným druhom.



Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa projektového manažéra Igora Obšajsníka vydané za prísnych podmienok, ktoré budú pri výstavbe rešpektovať. Projektom nie sú ohrozené vodné zdroje ani geofondové plochy, uviedol.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,50 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo takmer 23 000 ľudí.