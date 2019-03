V športovom obchode na Donovaloch ukradli tri bundy

Muž je strednej postavy, má tmavé krátke vlasy, približne 35 rokov.

Donovaly 8. marca (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri identifikácii osôb, ktoré by jej mohli pomôcť pri objasnení krádeže v obchode so športovým oblečením na Donovaloch. V piatok 15. februára tam páchateľ využil nepozornosť predavačky a z predajne ukradol tri značkové lyžiarske bundy, čím poškodenej spoločnosti vznikla škoda za viac ako 3500 eur.



"S neznámym mužom sa v predajni nachádzala aj neznáma žena. Obidvaja by nám mohli pomôcť pri vyšetrovaní prípadu," informovala o tom v piatok hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová s tým, že polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže.



Muž na fotografii je strednej postavy, má tmavé krátke vlasy, približne 35 rokov. Oblečenú mal tmavú mikinu, čierno-žltú prešívanú vestu a modré rifle. Žena je štíhlej vyššej postavy, má tmavé dlhé vlasy a približne 30 rokov. Oblečenú mala krátku tmavú bundu a svetlomodré rifle.



"Prosíme občanov, aby nám poskytli akékoľvek informácie, ktoré nám pomôžu identifikovať tieto osoby. Občania môžu informácie poskytnúť na linku tiesňového volania číslo 158, osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo prostredníctvom facebookovej stránky Policajného zboru," podotkla Faltániová.