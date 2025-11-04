< sekcia Regióny
PRICHYTILI HO: Lekár nafúkal počas služby neuveriteľné promile
Lekárovi po dokázaní viny hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až päť rokov.
Autor TASR
Levoča 4. novembra (TASR) - Lekár v Levoči nafúkal počas služby takmer štyri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 39-ročného muža podrobili dychovej skúške vo štvrtok (30. 10.) ráno.
„V rámci výkonu svojho povolania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, vykonával svoju činnosť v ambulancii v Levoči. Ošetroval pacientov pod vplyvom alkoholu, čo bolo preukázané výsledkom u neho vykonanej dychovej skúšky. Jej hodnota presiahla 3,8 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že lekára na mieste zadržali a obmedzili na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho následne zo zadržania prepustili.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Lekárovi po dokázaní viny hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až päť rokov.
